Promo belanja tahunan Shopee hadir lagi. Tapi, ada yang beda dari promo Shopee 9.9 Super Shopping Day kali ini. Tak cuma bertabur promo yang bikin untung, tapi juga hadir dua artis laga internasional, Jackie Chan dan Joe Taslim. Serunya lagi, mereka tampil sambil bergoyang Shopee yang dikombinasikan dengan gerakan khas kung fu.

Jackie Chan dan Joe Taslim pastinya sudah akrab di mata para pecinta film laga. Ya, mereka dikenal dengan kemampuan akting dan bela diri yang membuat mereka bersinar di layar kaca. Tentunya kamu pun sudah familiar dengan sejumlah film-film bergengsi yang sudah mereka bintangi, bukan?

Jackie Chan merupakan aktor, sutradara, dan seniman bela diri asal Hong Kong yang telah aktif di industri hiburan sejak 1960-an. Ia dikenal dengan gerakan bela diri yang akrobatik, juga aneka stunt yang biasa ia lakukan sendiri. Bahkan, kemahiran Jackie dalam melakukan gerakan stunt mengantarkannya pada penghargaan ‘Innovator Award’ dari American Choreography Awards dan penghargaan seumur hidup dari Taurus World Stunt Awards.

Hingga 2021, Jackie Chan sudah membintangi lebih dari 150 film, menjadikannya salah satu bintang film action paling terkenal. Aktor kelahiran tahun 1954 ini juga telah menyabet banyak penghargaan bergengsi lainnya, seperti Academy Honorary Award’ dalam Oscars 2016, ‘Outstanding Contribution to Chinese Cinema’ dalam Shanghai International Film Festival 2005, ‘Best Actor’ dalam Hundred Flowers Awards tahun 2006 dan 2014, hingga sederet penghargaan dari Hong Kong Film Awards dari tahun 1983 sampai dengan 2016.

Kehadiran Jackie Chan dalam iklan Shopee tentu membuat banyak orang bernostalgia. Pasalnya, Jackie kerap membintangi film-film action-comedy legendaris yang dulu mewarnai masa kecil banyak orang, mulai dari Drunken Master, Rumble in the Bronx, Rush Hour, hingga Karate Kid.

Aksi heroiknya saat mengalahkan kejahatan membuat Jackie jadi jagoan banyak anak-anak pada zamannya. Itulah sebabnya Shopee mendapuk Jackie sebagai bintang iklan sekaligus superstar terbarunya!

Foto: Shopee

Selain Jackie Chan, pemilihan Joe Taslim sebagai bintang iklan Shopee juga bukanlah tanpa alasan, sebab Joe adalah aktor kebanggan Tanah Air.

Pria kelahiran Palembang ini telah mempelajari ilmu bela diri sejak usia belia, hingga ia menguasai berbagai jenis bela diri. Mulai dari taekwondo, pencak silat, judo, hingga wushu. Bahkan, Joe juga pernah menjadi bagian dari tim nasional judo Indonesia dan sukses meraih medali perak pada SEA GAMES 2007.

Tak hanya sukses dalam ranah bela diri, Joe Taslim mulai melebarkan sayapnya sebagai model dan aktor. Nama dan talentanya mulai diakui di dunia hiburan semenjak ia memerankan Jaka di film The Raid: Redemption pada 2010. Sejak saat itu, ia mulai membintangi film-film laga internasional lainnya, seperti Dead Mine, Fast and Furious 6, hingga Star Trek Beyond.

Bahkan, sejak April 2021 lalu, nama Joe Taslim semakin harum berkat perannya di film Mortal Kombat garapan studio Warner Bros. Dalam film yang diadaptasi dari gim legendaris ini, Joe Taslim memerankan tokoh antagonis bernama Sub-Zero, seorang ninja yang memiliki kemampuan memanipulasi es. Yang lebih spesial lagi, perannya sebagai Sub-Zero pun juga menuai banyak pujian dan acungan jempol!

Deretan prestasi Joe Taslim membuatnya tak hanya dikenal di Tanah Air, namun juga industri film internasional. Dedikasinya dalam mengharumkan nama Indonesia juga berhasil menginspirasi banyak orang. Keren banget ya!

Karena kontribusi Joe Taslim yang besar terhadap industri perfilman Tanah Air dan sosoknya yang menjadi inspirasi bagi generasi muda, Shopee mengangkatnya sebagai bintang iklan terbaru.

Nah, kali ini mereka akan tampil dalam dua iklan Shopee 9.9 yang berbeda, di mana satu menampilkan Jackie Chan, sementara satu lagi menampilkan Joe Taslim. Dalam iklan tersebut, baik Jackie dan Joe tampak mengenakan pakaian serba oranye dan melakukan Goyang Shopee yang juga dikombinasikan dengan gerakan-gerakan khas kung fu. Bahkan, di akhir iklan, Jackie Chan juga turut mengajak pengguna untuk berbelanja di Shopee dalam Bahasa Indonesia!

Tak hanya bertabur bintang, promo Shopee 9.9 Super Shopping Day juga dipenuhi dengan deretan promo belanja terbesar Shopee. Mulai dari tanggal 18 Agustus - 12 September 2021, ada promo utama COD Gratis Ongkir, Tanam ShopeePay 30M, Flash Sale Super Serba Seribu, serta sejumlah promo spesial harian yang bisa dimanfaatkan pengguna untuk belanja lebih hemat, dan lebih puas!

CM

(yao)