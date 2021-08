JAKARTA – Masima Radio Network (MRN) merupakan grup jaringan yang mengelola empat brand radio besar yaitu Prambors, Delta FM, Bahana FM dan Female Radio, akan terus berusaha meningkatkan kualitas di setiap programnya dan melakukan inovasi radio modern, agar bisa terus menemani dan menghibur para pendengarnya dan tetap menjadi radio dewasa muda nomor 1 di Indonesia.

MRN menghadirkan program 'Good Talk with Mario Patrick' yaitu podcast yang membahas tentang self-improvement terutama dari sisi karier dan keuangan, di mana host podcast-nya adalah Mario Patrick yang merupakan penyiar Delta FM, Bahana FM dan Female Radio yang juga merupakan broadcaster dan professional MC.

Baca Juga: 30 Tahun Mengudara, Delta FM Network, Bahana FM dan Female Radio Capai 3,2 Juta Pendengar

Nantinya Mario akan ngobrol langsung dengan para CEO, Founder, Icon dan Praktisi Bisnis yang penuh inspirasi. Podcast akan terus di update setiap minggunya dengan berbagai narasumber berpengalaman.

Tujuan diciptakannya podcast ini diharapkan dapat membuat masyarakat semakin bersemangat dalam mengembangkan potensi diri. Good Talk hadir untuk menjawab kebutuhan kamu.

Berbagai topik yang sudah dibahas pada 'Good Talk with Mario Patrick' antara lain tips and trick membuat strategi bisnis hospitality di kala pandemi, sejuta cerita dibalik karya seorang seniman, diskusi passion apakah dapat menjadi cuan, hingga perempuan menjadi Wonder Woman.

Isu permasalahan yang banyak dialami orang seperti kegelisahan ketika menemukan persimpangan jalan di tengah karier, ketika sulit mencari ide yang inovatif dan kreatif, menjalani pekerjaan yang tidak sesuai dengan background pendidikannya, hingga arti keluarga bagi seseorang.

Untuk link podcast dapat diakses melalui Linktree yang terdapat di bio Instagram @deltafm, @bahanafmjkt atau @femaleradio dengan judul 'Good Talk with Mario Patrick' atau bisa klik link di bawah ini:

https://open.spotify.com/show/3Lcq30fC4y06OqIcUrV1kF?si=bbIWXnZsSMiZOArvAMWAig<clid=fb84ad31-380e-4f16-85cb-6b8f8fcdd9d8

CM

(yao)