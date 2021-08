GRAND Final MasterChef Indonesia season 8, membuat Jesselyn dan Nadya Puteri harus be kompetisi secara baik untuk memperebutkan the next MasterChef Indonesia.

Tak hanya kedua kontestan tersebut yang menjadi sorotan, tapi juri chef pun seperti Renatta Moeloek juga menarik. Di round ke tiga, chef Renatta Moeloek mengenakan outfit berwarna sama seperti di episode sebelumnya. Ia memilih gaya formal dan bernuasa putih.

Dikutip dari tayangan MasterChef Indonesia season 8, Minggu (29/8/21), Chef Renatta mengenakan blazer dan top bewarna putih. Kemudian dipadukan dengan basic pants hitam.

Selain itu gaya rambut sebahu chef Renatta membentuk bob, make up look lebih natural, sehingga membuat penampilannya semakin menarik. Sementara chef Juna Rorimpandey dan Arnold Poernomo memakai outfit yang serupa, yaitu mengenakan blazer.

Chef Renatta dan kedua juri chef lainnya memerhatikan, dan berkeliling ke masing-masing kontestan. Bukan hanya sekadar mengawasi, Renatta juga sesekali memberikan masukan pada masakan kedua kontestan.

Lantas siapa the next MasterChef Indonesia yang makanannya akan dinilai paling terbaik oleh chef Renatta, chef Arnold dan chef Juna. Apakah Jesselyn atau Nadya?

