SETELAH berjuang di ajang MasterChef Indonesia (MCI) Season 8, akhirnya sampailah Nadya Puteri di babak Grand Final. Di babak tersebut, kontestan asal Jakarta ini harus bersaing dengan Jesselyn, kontestan dari Medan.

Keduanya bersaing dengan ketat untuk memperebutkan gelar juara di ajang MCI 8. Namun, sebelum Final Round, kedua kontestan menangis tersedu-sedu, termasuk Nadya. Ada apa?

Rupanya, tangisan tersebut adalah keharuan Nadya saat mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Tidak dapat bertemu langsung karena pandemi Covid-19, Nadya menangis ketika video call dengan orang tuanya.

“Mami, thank you. Thank you for always supporting. Thank you udah berkorban banyak buat Nadya di sini,” kata dia dikutip dari Grand Final MCI 8 di RCTI, Minggu (29/8/2021).

Dia juga meminta doa dan berjanji akan melakukan yang terbaik. “Doain Nadya terus, ya. Nadya akan lakukan yang terbaik hari ini, to make you proud,” ujarnya sambil menangis.

Hari ini keduanya bertarung untuk memperebutkan gelar juara MasterChef Indonesia Season 8. Sebelumnya, Jesselyn lebih unggul di babak pertama, dengan perbedaan 5 poin dari Nadya.

Kemudian di babak kedua mereka ditantang memasak hidangan dari luxury ingredients. Selanjutnya di final round, mereka ditantang memasak signature dish mereka.

Jadi, siapakah yang akan memenangkan MasterChef Indonesia (MCI) Season 8? Temukan jawabannya dengan menyaksikan Grand Final Masterchef Indonesia Season 8, Minggu 29 Agustus 2021, mulai pukul 17.15 WIB di RCTI dan platform streaming RCTI+ serta Vision+.

(hel)