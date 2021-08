JESSELYN Lauwreen akhirnya keluar sebagai juara MasterChef Indonesia Season 8. Jesselyn mengalahkan Nadya Puteri di Grand Final MasterChef Indonesia Season 8, Minggu (29/8/2021).

Pada babak terakhir, Jesselyn membuat hidangan-hidangan khas Thailand yang telah dimodifikasi. Sementara itu, Nadya memilih untuk membuat Chinese Food.

Untuk appetizer, Jesselyn membuat Thai Wing Bean Salad, lalu Nadya menghidangkan Rolled Jellyfish Salad di hadapan para juri. Kemudian untuk main course, Jesselyn menyajikan Modern Massaman Curry dan Nadya menghidangkan Duck Dan Dan Noodles.

Lalu untuk menu terakhir yaitu dessert, Jesselyn membawa semangkuk buah kelapa dengan sajian ‘Mock Pomegranate Seeds in Syrup and Coconut Cream’ dan Nadya menyajikan sajian simpel ‘Coconut Pudding with Mango and Lychee Sorbet’.

Setelah ketiga juri mencicipi semua hidanga, Final MasterChef Indonesia season 8 akhirnya berada pada penentuan skor terakhir, Ketiga juri chef yaitu Juna Rorimpandey, Renatta Moeloek dan Arnold Poernomo mengumumkan keseluruhan skor Nadya dan Jesselyn.

"Kamu hanya membutuhkan skor 220 dari Nadya, untuk menang," kata chef Juna seperti dikutip dari tayangan MasterChef Indonesia season 8 di RCTI, Minggu (29/8/21).

Kemudian para juri chef mengumumkan pemenangnya. Kemudian chef Arnold mengatakan, bahwa Jesselyn memenangkan dan menjadi the next MasterChef Indonesia dengan skor 1940, sementara Nadya 1919.

"Congrast Jesselyn. Kamu pemenang MasterChef Indonesia 8," kata chef Arnold.

Jesselyn sendiri merupakan gadis berusia 21 tahun asal Medan, Sumatera Utara. Ia lahir pada 1 Maret 2000 dan menjadi kontestan termuda di MasterChef Indonesia season 8.

Jesslyn diketahui memiliki dua saudara perempuan, yakni Evelyn Lauwreen dan Angelyn Lauwreen. Sebelum menjadi kontestan di MasterChef Indonesia season 8, Jesselyn sempat menempuh pendidikan di Bina Tunas Bangsa International School. Hobi memasaknya bahkan membuat dirinya juga sempat menempuh pendidikan diploma di De Cuisine Le Cordon Bleu, Paris. Le Cordon Bleu merupakan salah satu institusi pendidikan di bidang pariwisata dan kuliner terbaik di Paris, Prancis. Bahkan Chef Renatta Moeloek, Chef Rinrin Marinka, dan Chef Farah Quinn merupakan salah satu alumni dari sekolah tersebut. Keluarga Jesselyn diketahui memiliki cukup banyak usaha terutama di bidang kuliner. Sebut saja Miramar Medan, Bakereen.id, Ladyreen,id, dan Mencari Kopi. Jesselyn diketahui merupakan cucu dari Tamin dan Juliet yang merupakan pendiri dari Miramar Medan. Restoran tersebut bahkan telah berdiri dan menyajikan kuliner khas Indonesia sejak 1972.