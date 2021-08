FESYEN dengan gaya monokrom memang tak pernah gagal membuat penampilan siapa saja yang mengenakannya jadi terlihat elegan dan menarik. Kesederhanaan gaya monokrom inilah yang justru membuat tampilan Anda jadi simple dan tetap terlihat stylish.

Monokrom sejatinya berasal dari Bahasa Yunani Kuno yang berarti ‘hanya satu warna’. Istilah ini identik dengan objek foto, lukisan, rekaman, yang hanya memiliki satu warna dari berbagai cahaya.

Objek monokrom biasanya diberi warna netral dengan skala abu-abu, hitam, dan putih. Oleh karena itu, fesyen monokrom identik dengan ketiga warna tersebut. Palet warna ini tentunya cocok sekali untuk dikenakan ketika beraktivitas #DiRumahAja di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca Juga: Brand Fashion Indonesia Siap Unjuk Gigi di New York Fashion Week 2022

Selama PPKM, masyarakat diharuskan membatasi mobilitasnya di luar rumah dan sebisa mungkin untuk tetap beraktivitas secara daring dari rumah. Nah, paduan gaya monokrom pastinya akan membantu Anda untuk tetap tampil prima dengan konsep yang terlihat simple.

Berikut ini deretan rekomendasi jenama lokal yang cocok untuk melengkapi koleksi Outfit of The Day Anda. Simak informasinya, ya!

1. Doxology

(Foto: Instagram doxologygoods)

Meski berada #DiRumahAja, bukan berarti Anda bisa melewatkan produk fesyen yang satu ini. Selain simple, tas kecil ini juga berfungsi untuk menyimpan barang-barang berharga Anda seperti handphone, uang, dan sejumlah kartu-kartu penting.

Tas keluaran Doxology Goods yang didesain simple ini memang cocok untuk penyuka gaya minimalis. Anda dapat memakainya dengan dikalungkan secara menyilang atau pun vertikal di salah satu pundak.

Modelnya yang asimetris juga memberikan aksen yang unik dan out of the box. Walau dengan sentuhan yang sederhana, tidak membuat model tas ini terlihat monoton.

Jika Anda tertarik, dapatkan berbagai produk dari jenama lokal ini melalui beragam e-commerce atau media sosial milik para pengusaha lokal. Tidak perlu repot keluar rumah, Anda dapat #BeliKreatifLokal secara online #DiRumahAja demi mengurangi mobilitas guna menghentikan penyebaran virus Covid-19.

2. Emnes

(Foto: Instagram emnes.life)

Salah satu rekomendasi produk fesyen yang praktis dan simple adalah outerwear. Ya, produk fesyen yang satu ini dianggap mudah untuk dikenakan, bahkan oleh perempuan yang mengenakan hijab sekalipun.

Aplikasinya yang praktis membuat outerwear semakin dicari, apalagi di masa work from home (WFH) seperti saat ini. Sebagian orang memilih untuk mengenakan pakaian yang mudah dipadupadankan dengan setelan bawahan atau atasan yang lainnya.

Nah, produk outerwear dari Emnes berikut ini nampaknya bisa menjadi solusi untuk Anda. Selain dapat menambah koleksi outfit of the day Anda, produk ini juga dapat membantu Anda tampil prima dalam hitungan menit.

Anda dapat memadukannya dengan celana hingga rok, baik warna hitam atau putih. Kemudian, gunakan kaus atau kemeja dengan warna senada untuk lapisan bagian dalam outerwear. Menarik bukan? Yuk, segera #BeliKreatifLokal produk Emnes pilihan Anda melalui akun media sosial pelaku usaha lokal atau e-commerce yang ada #DiIndonesiaAja, ya!

3. Hirka

(Foto: Instagram hirka.official)

Hirka merupakan salah satu merek sepatu lokal berkualitas yang produknya telah melanglang buana ke berbagai penjuru wilayah Tanah Air. Uniknya, berbagai produk sepatu dari Hirka dibuat dengan bahan baku kulit ceker ayam.

Ide tak biasa ini muncul dari seorang pemuda bernama Nurman Farieka Ramdhani. Dia bahkan menjadi orang pertama di dunia yang berhasil membuat produk sepatu kulit ceker ayam ini, lho!

Kualitasnya tak perlu Anda ragukan, sepatu buatan pengrajin asli Indonesia ini bahkan tampak seperti sepatu premium lainnya yang umum dilihat di pusat perbelanjaan ibu kota. Tekstur kulit ayam yang khas justru membuat sepatu ini malah memiliki tampilan yang mewah.

Salah satunya, seri sepatu Tafiaro. Selain diluncurkan dengan warna cokelat yang identik dengan sepatu kulit, Hirka juga memunculkan seri warna hitam yang dapat melengkapi outfit of the day monokrom Anda. Tentunya, sepatu ini juga cocok dengan berbagai gaya lainnya, baik kasual maupun formal. Menarik bukan?

Jika tak ingin ketinggalan tampil kece, #BeliKreatifLokal jenama ini melalui akun media sosial pengusaha lokal atau melalui e-commerce andalan Anda.

4. I Wear Empathy

(Foto: Instagram iwearempathy)

Jika Anda penyuka pakaian yang simple dan praktis, maka dress dari I Wear Empathy ini adalah pilihan yang tepat. Bukan tanpa alasan, potongan busana ini memang membuat penampilan Anda terkesan minimalis dan elegan.

Selain itu, model dress keluaran jenama lokal ini membuat Anda tidak akan kesulitan untuk menentukan gaya pakaian untuk bekerja atau mengadakan pertemuan secara daring selama #DiRumahAja.

Salah satunya yaitu Kila Mini Dress dibuat dengan motif lurik tenunan tangan bernama Telupat, yang dalam Bahasa Jawa berarti ‘telu’ (tiga) dan ‘papat’ (empat). Motif ini terdiri dari tujuh lajur, angka tujuh sendiri dalam kepercayaan tradisional Jawa (Kejawen) melambangkan kehidupan dan kemakmuran. Jika Anda tertarik, Anda bisa #BeliKreatifLokal produk ini secara daring melalui akun Instagram pengusahanya.

Bagaimana? Tertarik untuk memiliki berbagai koleksi monokrom dari beragam jenama lokal ini? Anda dapat #BeliKreatifLokal secara online produk-produk tersebut melalui berbagai e-commerce yang tersedia, serta media sosial milik para pengusaha kreatif lokal. Sudah saatnya untuk #BanggaBuatanIndonesia seiring dengan kualitas produknya yang terus berkembang.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno pun mengimbau masyarakat untuk membeli produk-produk lokal yang sudah banyak tersedia. Selain dapat menambah koleksi barang-barang berkualitas Anda, membeli produk lokal juga dapat membantu menjalankan roda perekonomian UMKM di Indonesia.

“Kita semua harus membeli produk ekonomi kreatif lokal yang harus di-support oleh kita sendiri. Saya ingin mengajak semua masyarakat bersiap-siap memulihkan kegiatan ekonomi kita. Karena pandemi ini sudah satu tahun, kita butuh kabar baik untuk masyarakat dan ekonomi negara kita,” katanya.

Kemudian, selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini, ingatlah untuk membatasi mobilitas dan tetap berada #DiRumahAja demi mengurangi risiko penularan Covid-19. Namun, jika ada hal mendesak yang mengharuskan Anda pergi keluar rumah, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan 6M.

Mulai dari mencuci tangan dengan sabun, memakai masker yang benar, menjaga jarak, menghindari keramaian, menghindari makan bersama, serta mengurangi mobilitas. Semua ini tentunya untuk kesehatan dan keselamatan diri Anda serta orang-orang yang Anda sayangi.

Meski berada #DiRumahAja, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan vasinasi dengan berbagai jenis vaksin Covid-19 yang sudah disediakan oleh Pemerintah, ya! Vaksinasi sangat penting untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 guna mendapatkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Demi mengurangi kebosanan saat #DiRumahAja dan untuk menambah informasi Anda seputar pariwisata dan produk kreatif lokal #DiIndonesiaAja, follow ya akun Instagram @pesonaid_travel!

CM

(yao)