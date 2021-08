MASTERCHEF Indonesia Season 8 berakhir kemarin, Minggu (29/8/2021). Kemenangan Jesselyn menutup seluruh perjalanan panjang ajang pencarian bakat memasak paling ternama di Indonesia tersebut.

Chef Juna pun secara spesial mengutarakan rasa bangga sekaligus bahagia dengan terpilihnya Jesselyn sebagai juara pertama di MasterChef Indonesia Season 8, dan Nadya sebagai juara kedua, di Instagram pribadinya.

"What a journey. Finally we got the end. Congrats to Jesselyn dan Nadya to make it to the grand final stage. Greatly appreciate your fights and efforts," kata Chef Juna dalam bahasa Inggris.

Unggahan ini mendadak viral karena di akhir pernyataan lewat keterangan tertulis, Chef Juna menuliskan pernyataan pamit kepada dua juri MasterChef Indonesia lainnya yaitu Chef Arnold Poernomo dan Chef Renatta Moeloek.

Banyak netizen menduga-duga bahwa Chef Juna tak akan lagi menjadi juri di MasterChef Indonesia. Terlebih, pernyataan pamitan itu pun dihaturkan untuk para kru MasterChef Indonesia.

"Time to say goodbye to Chef Arnold dan Renatta Moeloek, dan kru MasterChef Indonesia. Thank you all crew," tulis Chef Juna.

Di penghujung tulisan, Chef Juna mengharapkan agar kebahagiaan selalu meliputi tim MasterChef Indonesia. "Hope joy brings you to the next journey," katanya.

Nuansa berpamitan ini pun semakin nyata terasa ketika Chef Arnold merespons ungkapan Chef Juna di kolom komentar. Chef Arnold meminta agar Chef Juna tetap saling terkoneksi meski sudah tak lagi bersama. "Bye. Jangan lupa 'contact-contact-an'. All the best take care, bro," kata Chef Arnold. Komentar ini mendapat likes lebih dari 2,3 ribu dan banyak respons tumpah di komentar Chef Arnold ini. Kebanyakan netizen sedih dengan keputusan Chef Juna tersebut. "Chef Juna mau kemana??? Please Chef Juna, Renatta, dan Arnold itu sudah kayak sepaket di MasterChef Indonesia. Jangan dipisahin dong," kata @tria_noran**. "Yah, Chef Juna mau kemana? Percuma deh saya sudah mempersiapkan diri dari sebelum kemerdekaan untuk bisa ikutan MasterChef Indonesia kalau enggak ada Chef Juna," keluh @myschaani***. "Please jangan tinggalin MasterChef Indonesia dong Chef Juna. Kalian bertiga itu sudah paling cocok dan ter-the best. Please jangan pada pisah, ya. Hambar rasanya kalau MasterChef Indonesia tanpa salah satu dari kalian hiks," sedih @peny***.