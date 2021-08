PERSAINGAN antara Jesselyn dan Nadya Puteri di ajang MasterChef Indonesia (MCI) Season 8 telah usai. Tepat pada hari Minggu (29/8) kemarin, Jesselyn berhasil menjadi juara pertama di ajang tersebut, sementara Nadya berada di posisi runner-up.

Meski menjadi rival dalam ajang itu, namun Jesselyn dan Nadya bersaing secara sehat di Grand Final. Keduanya bahkan saling mendukung satu sama lain setelah MCI usai.

Hal itu terlihat dari unggahan Jesselyn di Instagram, di mana dia memberikan pesan manis untuk rival terkuatnya di Galeri MasterChef Indonesia.

“Proud of us no matter what @nadya.mci8,” kata kontestan asal Medan itu dikutip dari Instagramnya, Senin (30/8/2021).

Dalam unggahan itu, terlihat potret keakraban Jesselyn dan Nadya di Galeri MasterChef Indonesia. Di unggahan lain, Jesselyn bahkan memuji Nadya sebagai orang yang luar biasa.

“To Nadya, you’re amazing, i have no words to show how much i appreciate you. I love you,” ungkap Jesselyn.

Postingan tersebut lantas dibalas oleh Nadya di kolom komentar. Dia mengatakan bahwa dia bangga dengan Jesselyn yang sudah berjuang dan berhasil menjadi juara MasterChef Indonesia season 8.

“Congratulations gurl. Couldn’t be prouder,” kata Nadya.

