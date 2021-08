MINUM delapan gelas air putih sehari ternyata mampu menurunkan risiko seseorang mengalami gagal jantung 25 tahun kemudian. Ini merupakan hasil studi terbaru yang dipresentasikan pada 24 Agustus di European Society of Cardiology Congress 2021.

"Menjaga hidrasi tubuh dengan baik dapat memperlambat atau bahkan mencegah perubahan di dalam jantung yang menyebabkan gagal jantung," kata penulis studi Natalia Dmitrieva, peneliti dari National Heart, Lung, and Blood Institute, bagian dari National Institutes of Health (NIH) di Bethesda, Maryland, seperti dikutip dari laman Everyday Health, Senin (30/8/2021).

Temuan ini, lanjut Natalia, menunjukkan bahwa setiap individu perlu memerhatikan jumlah cairan yang dikonsumsi setiap harinya dan memahami risiko jika ternyata minum air putih terlalu sedikit setiap hari.

Jadi, berapa banyak air putih yang diperlukan untuk mencapai manfaat sesuai studi ini?

Jumlah yang direkomendasikan untuk pria adalah 15,5 gelas (3,7 liter) dan untuk perempuan 11,5 gelas (2,7 liter) per hari, menurut National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

"Itu semua termasuk minuman apa pun, tidak hanya air putih, bahkan makanan yang mengandung cairan," tambah laporan tersebut.

Guna mengukur apakah tubuh Anda cukup terhidrasi atau tidak, peneliti menggunakan pengukuran kadar natrium dalam tubuh. Jadi jika makin kecil kadar natrium, maka tubuh Anda cukup terhidrasi. Lalu bila kadar natrium dalam tubuh tinggi artinya Anda butuh banyak air. Baca juga: Viral Kakek 73 Tahun Lincah Meliuk-liuk Main Skateboard Layaknya Anak Muda "Tes ini merupakan bagian dari pemeriksaan darah rutin tahunan," kata Maria Mountis, ahli jantung dan spesialis gagal jantung di Klinik Cleveland di Ohio, yang tidak terlibat dalam studi. "Kami menggunakan ini bersamaan dengan penanda laboratorium lain yang melihat fungsi ginjal untuk menilai status hidrasi seseorang," tuntasnya.