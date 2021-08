POPULARITAS drama korea ataupun lagu-lagu korea yang mendunia membuat para selebritis dari Negeri Ginseng tersebut selalu menjadi sorotan. Selain karya, artis-artis Korea dipuji karena cantik paripurna dengan kulit mulus tanpa cela.

Penampilan artis cantik Korea tak jarang menimbulkan pertanyaan, apa sih rahasia cantik mereka? Berikut MNC Portal Indonesia rangkumkan rahasia kecantikan 5 artis Korea.

Seo Ye Ji





Penampilan Seo Ye Ji di drama It’s Ok to Not Be Ok memang betul-betul sempurna tanpa cela. Dalam tayangan acara 'Get it Beauty’, Seo Ye Ji mengungkapkan rahasia kecantikannya adalah merendam kapas dalam micellar water lalu menempelkannya di wajah.

Hal ini untuk membantu melarutkan pulasan makeup dan kotoran. Setelah dibersihkan, Seo Ye Ji menggunakan face essence atau serum untuk melembapkan kulit wajahnya yang mulus.

Baca Juga : Rahasia Marsha Aruan Miliki Kulit Cantik dan Glowing



Son Ye Jin





Di usia kepala 4, namun Son Ye Jin masih tampak cantik dan awet muda. Diwawancarai oleh Korea Herald, Son Ye-Jin memulai ritual skincarenya dengan membuka pori-pori kulit wajahnya dengan mengaplikasikan handuk uap panas di wajahnya selama satu menit.

Lalu memijat wajahnya dengan exfoliating cleanser, setelah itu dibilas dengan air es lemon. Dengan metode ini Son Ye Jin membersihkan pori-pori kulit dan menjaga kulit wajahnya tetap cerah.

Baca Juga : Awet Muda di Usia 52 Tahun, Ini Rahasia Kecantikan Salma Hayek



Song Hye Kyo





Umur hanyalah angka bagi aktris kenamaan Korea Selatan, Song Hye-kyo. Meski sudah menginjak usia 39 tahun, aktris pemeran Kang Mo-yeon pada serial “Descendant of The Sun” ini masih terlihat awet muda dan bersinar.

Selain rajin menggunakan bahan alami dalam rangkaian skincare routine-nya, Song juga rutin melakukan ‘10-step Korean skincare’ dan menggunakan riasan wajah sederhana.

Tidak hanya itu, aktris berparas cantik ini juga rutin mencuci muka dengan susu atau dairy milk. Kandungan asam laktat (asam alfa hidroksi/AHA) membantu menghilangkan sel kulit mati dan merangsang pertumbuhan sel baru.

Jun Ji Hyun

Bagi para pecinta K-Dramas, nama Jun Ji-hyun pastinya tidak asing lagi terdengar. Selain tampilan berpakaiannya, pemeran Cheon Song-Yi dalam serial “My Love From The Star” ini juga kerap menyita perhatian dengan wajahnya yang selalu tampak segar dan bersinar. Dalam satu kesempatan wawancara, ia mengatakan bahwa rahasia di balik kecantikannya adalah masker wajah yang terbuat dari campuran tiga bahan, yaitu toner, sari perasan jeruk lemon dan wine. Setelah semua tercampur merata, ia akan merendam handuk kertas dan hasil rendaman tersebut digunakan sebagai masker wajah. Bae Suzy

Bagi Suzy yang disebut-sebut sebagai salah satu artis tercantik Korea itu, membersihkan wajah adalah hal yang sangat penting dilakukan setiap harinya. Selain mengangkat debu dan polusi, membersihkan wajah dapat membuat pori-pori kita terbuka dan lebih siap menerima produk skincare lainnya secara efektif. Aktris pemeran seri populer “Start-Up” ini memiliki skincare rutin yang disiplin. Memakai metode 4-2-4 Cleansing Routine, Suzy membersihkan wajah dari makeup selama 4 menit dengan face oil sambil melakukan gerakan memijat. Dilanjut dengan 2 menit pengaplikasian foam cleanser, dan kemudian bilas 2 menit menggunakan air hangat dan 2 menit lagi dengan air dingin. Selain itu, Suzy juga terbiasa dia mencampurkan BB cream dengan pelembap untuk mendapatkan kompleksion glass skin yang sempurna.