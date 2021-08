KOMPETISI di Masterchef Indonesia season 8 semakin panas. Sampai di babak grand final ini, Nadya dan Jesselyn harus menunjukkan skill sekaligus mempresentasikan masakan dengan sempurna untuk menentukan yang terbaik diantara mereka.

Melewati perjalanan yang panjang dan berhasil maju ke babak grand final, menurut Nadya, tidak ada satupun momen yang tidak berkesan baginya ketika menjalani karantina bersama kontestan masterchef yang lain.

“Jujur ini susah banget, aku suka semua momen disana. Pertemanannya berkesan, juri-juri nya berkesan, semua komentar juga berkesan buat aku,” Ujar Nadya.

Meski menyetujui ucapan Nadya, Jesselyn memiliki momen berkesan versi ‘konyol’-nya sendiri. “Aku suka banget waktu bagian belanja di pantry. Ambil semua keperluan masak yang kita butuhkan. Karena main asal ngambil tanpa mikirin apapun, menurut aku itu berkesan sekaligus menyenangkan banget sih.” Ungkap Jesselyn.

(mrt)