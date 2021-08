APRILIO Manganang menghebohkan media sosial setelah mengunggah foto di Instagram. Tak lagi pamer aktivitas berolahraga, mantan atlet Timnas voli putri tersebut memperlihatkan perut kotak-kotak.

Foto tersebut dibagikan Aprilio Manganang, yang sebelumnya bernama Aprilia Manganang, 18 jam yang lalu setelah MNC Portal menuliskan berita ini. Unggahan itu langsung diserbu pujian netizen karena bentuk tubuh Aprilio yang sangat terjaga.

Di foto itu, Aprilio tak mengenakan baju alias topless. Dapat dilihat jelas perut roti sobek terpampang nyata di foto tersebut. Pose memandang jauh ke arah luar jendela disuguhkan anggota TNI tersebut.

Sambil mengenakan celana panjang yang sepertinya digunakan untuk olahraga, Aprilio memasukkan salah satu tangannya ke dalam saku sehingga memberi kesan cool sekaligus maskulin. Sepatu running hitam melengkapi semuanya.

Bisa dilihat, wajah Aprilio di sini pun semakin tegas. Potongan rambut cepak dengan styling kekinian, membuat auranya semakin menebar.

"Don't let what you feel make you doubt what God says," tulis Aprilio Manganang di keterangan foto.

Netizen yang melihat unggahan ini pun segera membanjiri kolom komentar. Seperti apa reaksi netizen melihat perawakan Aprilio Manganang sekarang?

"Lanang banget," komen @ranikusuma****.

"Akhirnya aku melihatnya," kata @syafiiirasa***.

"Gantengnya idolaku," puji @_apm**.

"Ingin badan begini. Impianku. Tapi rebahan kegiatanku," ujar @_raza**.

"Meleleh adek, bang," cuit @maichelrunning**.

