SETELAH hiatus dari YouTube selama beberapa bulan, Jesselyn Lauwreen, pemenang MasterChef Indonesia Season 8 kembali menyuguhkan penggemar dengan konten baru.

Sebelumnya, Jesselyn kerap membagikan vlog seru tentang kesehariannya, namun karena berpartisipasi dalam MCI 8, ia harus mengikuti karantina dan menjalani kehidupan sebagai kontestan selama 5 bulan.

Baru-baru ini, Jesselyn mengunggah sebuah video mengenai perjalanannya selama mengikuti kompetisi bergengsi MasterChef Indonesia Season 8. Jesselyn mengaku tak pernah menyangka bisa memenangkan perlombaan tersebut, ia pun bersyukur dan tidak sabar untuk membuat karya-karya baru.

Pada video tersebut, Jesselyn memperlihatkan suasana pantry, galeri, dan equipment room yang dipenuhi memori indah. Ia juga sempat menunjukkan momen kebersamaannya bersama Nadya dan Adi di hari terakhir karantina.

“Aku mendapatkan gelar MasterChef Indonesia Season 8 dan aku cuma bisa bilang terima kasih untuk semua support-nya, yang mendukung aku dan ada buat aku, thank you for the love” tutur Jesselyn.

