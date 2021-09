PESONA kecantikan dan keseksian Jessica Iskandar memang selalu menarik perhatian netizen di dunia maya. Tak hanya perihal asmara, tetapi juga penampilan perempuan yang kini menetap di Bali tersebut.

Lewat akun Instagram pribadinya, artis cantik yang akrab disapa Jedar tersebut kerap memamerkan berbagai gaya penampilan OOTD (outfit of the day) dirinya.

Contohnya yang terbaru, gaya penampilan dirinya saat tampil anggun sekaligus seksi dalam balutan kebaya modern warna merah. Dalam foto yang diunggah oleh Jedar tersebut, hot mama tersebut terlihat setelan formal yakni kebaya brokat modifikasi modern warna merah dengan cutting deep V-neck transparan dan lengan kelelewar.

Kebaya modern warna merahnya tersebut dipasangkan Jedar bersama rok kain motif Batik warna coklat gelap. Rok kain seksi dengan high slit, atau belahan paha tinggi yang memperlihatkan tungkai kaki jenjang dan langsing Jedar dengan jelas.

Menyempurnakan penampilan, Jedar melengkapi OOTD anggun dan seksinya ini dengan sepasang sepatu tinggi, strap high heels warna emas. Memakai setelan kebaya dan rok kain Batik seksi, Jedar pun menuai banyak pujian dari para netizen.

“Cakep banget bun,” tulis Mii.a****sories

“Wow cantik selamanya,” seru akun Resalama**wa

“Seakan-akan sempurna,” tambah netizen pemilik akun bernama Jhabier_**amall

“Princess of Indonesia,” puji Fian_nugroho**

“You are so damn super extremely gorgeous and sexy,” seru Liamjohn**pherson

