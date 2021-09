RUPANYA Varian Mu mulai meresahkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Keberadaannya yang cukup banyak ditemukan di Kolombia sejak Januari 2021 membuat dunia diminta untuk waspada.

WHO sendiri memasukkan varian Mu ke dalam kategori variant of interest (VOI) yang artinya, varian ini mulai dipantau karena kasusnya semakin banyak dilaporkan di beberapa negara meski angka kasus masih relatif rendah.

Varian Mu yang kini jadi perbincangan memiliki kode ilmiah B.1621. Varian ini diketahui memiliki karakteristik cukup kuat dalam melawan vaksin Covid-19 dan penyebarannya relatif cepat antarmanusia.

Meski begitu, WHO tetap memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan lebih dalam mengenai varian Mu ini.

Tak hanya Mu sebetulnya, WHO pun sudah menemukan varian of interest lain yang dilaporkan di laman resmi mereka. Ada 5 VoI yang tercatat di WHO, yaitu Mu (B.1.621), Lambda (C.37), Kappa (B.1.617.1), lota (B.1.526), dan Eta (B.1.525).

Jika membaca data, sejatinya varian Kappa dan Lambda sudah lebih dulu eksis di permukaan awam, ya. Sedangkan, varian Mu, lota, dan Eta menjadi sesuatu yang anyar bagi masyarakat.

Secara lebih detail, varian Eta sendiri teridentifikasi di banyak negara dan pertama kali dilaporkan kasusnya pada Desember 2020. Sementara itu, varian lota pertama kali teridentifikasi di Amerika Serikat pada November 2020.

Baik varian Eta, lota, maupun Mu, sejauh ini masih terus dicari tahu informasi lebih lanjutnya terkait seberapa bahaya varian-varian baru tersebut. Hal ini pun berkaitan juga dengan apakah vaksin yang ada sekarang masih cukup ampuh melawan varian baru tersebut.

(DRM)