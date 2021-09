PERKEMBANGAN Covid-19 di Indonesia memang mulai mengalami penurunan. Pemerintah pun akhirnya menurunkan PPKM ke Level 3 dan memperbolehkan untuk pembelajaran tatap Muka.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemeriksaan Covid-19 atau testing rate di kalangan masyarakat Indonesia juga menunjukkan hasil baik. Bahkan Indonesia sudah hampir 3 kali lipat melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Testing rate naik 2,87 persen per 1.000 penduduk per minggu dengan positivity rate mingguan turun sebanyak 12,1 persen. Testing rate Indonesia hampir 3 kali lipat dari standar WHO," jelas dr. Siti Nadia, dikutip dari siaran langsung Update PPKM, Rabu (1/9/2021) di akun Youtube Sekretariat Presiden.

"Angka ini juga meningkat dibandingkan dengan angka testing di minggu sebelumnya,” tambah dia.

Secara nasional, ada empat Provinsi yang belum mencapai target testing. Jambi, Lampung, Bengkulu dan Sulawesi Barat.

Kabar baik tak hanya sampai di sini, pasalnya dr. Siti Nadia juga mengabarkan jika secara nasional angka keterisian tempat tidur di rumah sakit di Indonesia atau bed occupancy rate (BOR) terus menurun.

“Secara nasional BOR kita terus menurun, beban rumah sakit jadi sedikit semakin ringan. BOR nasional ada pada kisaran 24 persen, jika dilhat dari BOR Provinsi, semua Provinsi ada di angka d bawah 60 persen,” pungkasnya.

(mrt)