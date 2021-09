TAK bisa dipungkiri, Tante Ernie memiliki daya pikat tersendiri yang kerap mencuri perhatian netizen. Tak heran, perempuan yang kini eksis sebagai selebgram cantik tersebut memang selalu terlihat awet muda di setiap penampilan.

Kecantikan perempuan berusia 45 tahun tersebut juga seolah tak luntur dimakan waktu. Belum lagi, Tante Ernie juga pintar merawat tubuhnya dengan rajin berolahraga.

Alhasil, sosok yang dijuluki netizen Tante Pemersatu Bangsa tersebut memmiliki body goals idaman perempuan seusianya. Body goals bak gitar Spanyol ini juga yang menambah kesan seksi dari penampilan Tante Ernie.

Apapun busana yang dikenakan, Tante Ernie nyaris selalu terlihat seksi. Salah satunya saat mengenakan mini dress yang diunggahnya di Instagram pribadi, @himynameisernie.

"Spread some happiness on this beautiful Wednesday 💫✨🌟 atau sebar kebahagiaan di hari Rabu yang indah ini," ujarnya di caption unggahan fotonya.

Tante Ernie tampak cantik dan seksi dalam balutan mini dress. Motif bunga dari dress membuat penampilannya tampak fresh dan semakin terlihat awet muda.

Sementara, potongan deep v-neck dari dress membuat Tante Ernie terihat semakin seksi. Sontak penampilan Tante Ernie membuat netizen gagal fokus.

"Tua tua keladi ini wkwkwk," kata @matakubi***

"Waw mantap bodinya," ujar @supriopp***

"Gagal fokus😂," komen @siddiqdoakui***

"Cantik kali 😍," puji novallbi***

"Wow... Sexy sekali," tutur @achmadimuldaj***

