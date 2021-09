MASTERCHEF Indonesia season 8 telah mengumumkan pemenang musim ke 8 yaitu Jesselyn. Di Program Farewell With The Chef Nadya dan Jesselyn nostalgia tentang kesan pertama mereka berada di galeri. Penasaran?

“Aku ngerasa freak dan excited banget sih waktu pertama masuk. Aku bahkan videoin suasana galeri saat itu. Yang bisanya cuman lihat di TV, waktu itu bisa ngerasain langsung pastinya seneng banget! Cool sih first impression aku sama galeri,” Ungkap Jesselyn.

Momen paling menyenangkan dan tak terlupakan baginya adalah bebas belanja apapun di pantry. Nadya juga mengalami perasaan yang sama. Mungkin semua kontestan juga sama excitednya pada waktu itu.

“Aku ngerasa kayak momen kayak gini cuman terjadi sekali dalam seumur hidup. Kapan lagi punya pengalaman menjadi kontestan. Keren banget sih untuk first impression aku.” Ujar Nadya.

