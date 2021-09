AKTRIS Zendaya ramai dibicarakan publik setelah aktor Spider-Man, Tom Holland mengunggah selfie bersamanya di Instagram pada 1 September 2021. Foto itu merupakan tribute untuk sang kekasih di hari ulang tahunnya yang ke-25.

Perempuan yang mengawali kariernya sebagai model cilik ini kerapkali membagikan potret semasa kecilnya di Instagram. Berikut 5 potret Zendaya semasa kecil yang telah dirangkum MPI, Kamis (02/09/2021).

1. Makan coklat

Potret Zendaya dengan wajah penuh cokelat sambil menunjukkan piring kosongnya. Dibalut dengan dress one shoulder mini, model cilik itu terlihat begitu manis.

2. Pose lirik kamera

Zendaya terlihat begitu cantik berpose memiringkan kepala sambil melirik kamera. Rambutnya yang diikat membuat pipi Zendaya terlihat menggemaskan.

3. Foto model

Berpose sambil tolak pinggang, Zendaya terlihat begitu menggemaskan dengan kacamata berbentuk lovenya itu. Senyum unjuk giginya pun membuatnya terlihat lucu.

4. Pose tolak pinggang





Berpose centil sambil memegang pinggang, Zendaya terlihat begitu manis. Topi cowboy dan high heels yang dia kenakan membuat penampilannya begitu modis.

5. Tomboy





Kali ini Zendaya mengenakan baju basket dan celana jeansnya. Dilengkapi topi yang terbalik, dia terlihat sangat lucu.

"OMG, so freaking cute! Probably one of the cutest baby picture i've ever seen," kata @daya****

"Truly beautiful," sambung @convena***