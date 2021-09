CELINE Evangelista kerap mengunggah potretnya saat mengenakan outfit simpel, hingga luxury. Salah satunya tampil memesona dengan dress silver.

Dikutip dari akun Instagram miliknya @celine_evangelista, Celine mengenakan dress silver dengan belahan tinggi di bagian kakinya, serta pernak pernik yang menghiasi dressnya. Pakaiannya ini merupakan rancangan oleh perancang busana Hartono Gan

Kemudian Celine juga memadukannya dengan heels cantik dan perhiasan bewarna senada, yang membuat tampilannya semakin anggun.

Makeup yang dipilihnya hasil polesan Ryan Ogilvy yaitu flawless, dan lipstik bewarna soft pink. Hairdo hasil tangan dari Firdajean.

Baca Juga : 4 Potret Cantik Celine Evangelista dengan Makeup Flawless

Menariknya lagi di bagian kakinya terdapat tatto bergambar bunga, perpaduan warna pink dan hijau untuk daunnya.

Netizen yang melihat unggahan foto Celine ini langsung membanjiri kolom komentarnya. Tak sedikit yang memuji penampilannya itu. Bahkan ada yang menjulukinya Barbie hidup.

"Mamy itu berbie hidup❤️❤️❤️❤️❤️," ujar @nah1548

"Cantik sempurna," puji @endangendang39***

"Ka celine nie cantik bgt🤩muka ny g bosen d pandang 🤭," sanjung @iinmecca_feliza

"Cantik banget kayak gadis 17 tahun aja @celine_evangelista 😍👏," kagum @man_lie_123

"HEY HEY I CAN’T BREATHE. YOU LOOK SO PRETTY AS ALWAYS!!!!😍😍😍," ungkap @steline.daily

"Hott mommy🔥❤️," kata @nurfaidah_3***

"Inimah cewe udah kaya boneka😢," tutur @bagusfahrudi***

(hel)