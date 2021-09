PESONA Maria Vania tak bisa dipungkiri nyaris selalu mengundang perhatian netizen. Tak hanya karena parasnya yang cantik, tetapi juga gaya penampilannya.

Maria Vania tak hanya terlihat modis dengan busana yang dipakainya, tetapi juga seksi. Seperti yang terlihat pada foto yang diunggahnya Jumat 3 September 2021.

"Do you want to go see butterflies πŸ¦‹?," ajak Maria Vania kepada follower Instagramnya.

Maria Vania tampak berpose di balkon dengan outfit warna hitam lengan panjang. Dia memadukannya dengan celana pendek denim yang membuatnya terlihat seksi.

Sementara, busana model crop top backless membuat punggung Maria Vania terekspos. Tato Maria Vania bergambar kupu-kupu di bagian pinggul pun juga jadi jelas terlihat.

Penampilan sang presenter cantik pun menjadi terkesan semakin seksi. Ditambah dengan rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai, Maria Vania kian memesona. Maria Vania melengkapi penampilannya dengan menenteng tas warna coklat.

Unggahannya pun langsung diserbu oleh netizen dengan beragam komentar. Selain mumuji kecantikan, model baju Maria Vania juga jadi sorotan.

"Astagaaa... Cantik banget sih 😍," puji @jaxe***

"Broo bolongggg brooo..tatutttt πŸ˜‚πŸ˜‚ mba kunti," kata @mulyangg***

"Baju blm jadi udh dipake," ujar @khalon_bek***

"@khalon_beko** emang gtu model nya bambangπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚," balas @pergija***

(hel)