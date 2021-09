PANDEMI covid-19 yang sudah berlangsung sekira 2 tahun telah menggeser kebiasaan kuliner di Tanah Air. Meskipun pemerintah telah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan beberapa restoran sudah mulai dibuka untuk dine-in, tetap saja sebagian orang justru lebih tertarik membuat makanan atau minuman sendiri di rumah.

Selain untuk memaksimalkan waktu luang, membuat kuliner kekinian sendiri di rumah tentu dianggap lebih sehat dan hemat. Oleh karena itu, tidak heran sejak masa pandemi banyak masyarakat makin gemar memanfaatkan waktunya untuk memasak di rumah.

Chef Lucky Andreono, pemenang MasterChef Indonesia Season 1, menjelaskan bahwa tren masak di rumah sudah makin populer sejak awal PSBB dan akan terus berlanjut hingga akhir masa PPKM bahkan sampai pandemi covid-19 selesai.

Berikut lima kuliner kekinian yang bisa dibuat di rumah selama masa pandemi covid-19, seperti dikutip dari Antara, Jumat (3/9/2021).

1. Corn Dog



Camilan ini mulai dikenal masyarakat melalui salah satu drama Korea yang sempat trending “Start Up”. Pada dasarnya Corn Dog adalah sosis atau keju mozarella yang dilapisi adonan tepung jagung kemudian disajikan dengan stick. Itulah mengapa, jajanan ini juga sering disebut sebagai Hot Dog on a stick.

2. Korean BBQ Grill

Masakan khas Korea ini biasanya terdapat di restoran-restoran berkonsep All You Can Eat. Konsep restoran ini adalah makan sepuasnya dengan makanan prasmanan yang dapat diambil sendiri, biasanya berupa daging-dagingan dan juga sayur-sayuran.

Masakan ini tentunya sangat cocok dinikmati bersama keluarga di rumah. Buat Anda yang masih takut keluar rumah. Korean BBQ Grill mudah untuk dibuat sendiri di rumah.

3. Dimsum Mentai

Kalau biasanya kita kenal nasi salmon mentai yang tengah jadi favorit banyak orang, juga ada varian mentai lainnya yang tidak kalah enaknya yaitu dimsum mentai. Dimsum ayam yang dibalut dengan topping saus mentai yang creamy di atasnya. Resep ini sangat cocok dinikmati sebagai camilan di sore hari.

Tips dari Chef Lucky Andreono untuk membuat dimsum yang empuk, Anda bisa menambahkan tepung maizena atau tepung tapioka. Selain itu untuk menciptakan dimsum yang enak dan juga sehat, dibutuhkan kukusan dengan kualitas terbaik untuk menghasilkan rasa masakan yang lezat. Sebab daging yang dimasak dengan kukusan berkualitas tinggi akan menghasilkan rasa manis, serta tekstur yang lembut dan juicy tanpa merusak kandungan nutrisi makanan.

4. Croffle Belakangan makanan ini sering muncul di linimasa media sosial. Croffle adalah camilan dengan perpaduan rasa manis dan gurih. Camilan ini terbuat dari adonan croissant berlapis mentega yang dimasak hingga renyah dalam waffle iron. Namun sekarang sudah ada pan khusus untuk membuat waffle. Baca juga: Bosan Opor Ayam, Cobain 4 Kuliner Kekinian yang Lagi Hits Ini 5. Kopi Dalgona Apabila Anda aktif di media sosial, pasti sudah tidak asing lagi dengan minuman yang satu ini. Minuman kopi yang begitu populer di Korea Selatan ini memiliki warna coklat muda seperti jenis kopi susu pada umumnya, namun yang membedakan adalah teksturnya yang sangat lembut seperti whipped cream, cara membuatnya pun sangat mudah, Anda hanya perlu melarutkan kopi bubuk dan mengaduk kopi secara cepat sampai kopi tersebut mengembang dan menjadi whipped coffee.