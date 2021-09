MARSHANDA sering membagikan rutinitas olahraga yang dijalani sehari-hari. Mulai dari gym, yoga, cardio dance, sampai intuitive dancing. Pemeran Lala dalam sinetron bidadari ini mengaku sangat merekomendasikan kegiatan olahraga tersebut. Kenapa ya?

Pengertian Intutive Dancing

Marshanda menjelaskan bahwa intuitive dancing merupakan sebuah olahraga tanpa arahan tertentu. Jadi tubuh kita sesuka hati mengikuti alunan lagu.

"Jadi buat yang nanya intuitve dancing itu apa, itu adalah olahraga, or an activity dimana kita, kalo gue ya, gue pasang musik apapun yang gue suka, bisa up beat atau mellow. Terus kita ikutin aja rasanya badan kita tuh mau gerak seperti apa, dancing freely. We dont have to do structure" ucap Marshanda dalam instastory nya.

Menurut modemfestival.com, intuitive dancing sendiri berarti tidak ada bentuk atau aturan tertentu yang harus dilakukan ketika melakukannya. Satu-satunya yang perlu dilakukan adalah seakan melakukan 'kontak' mendalam dengan tubuh dan lebih memahami tubuh kita saat bergerak.

Selain itu ada sumber mengatakan ekspresi diri melakui gerakan saat melakukannya adalah yang terpenting. Karena olahraga ini perlu memahami tubuh, marshanda pun mengaku sangat merasakan manfaat spiritual.

"This excercise i think it's very spiritual in a way, karena kita connect to our body in a way yang gak ngikutin gaya orang, gak diinstruksiin harus geraknya seperti apa. We feel what our body wants to do, we feel our body wants to move (kita merasakan apa yang tubuh kita ingin lakukan dan apa yang ingin digerakan)"

Manfaat Intuitive Dancing

Intuitive dancing ini tentu saja membawa manfaat untuk tubuh. Marshanda menyebutkan kalau olahraga yang satu ini bisa membakar kalori dan lemak. Selain itu juga baik untuk kesehatan jantung

"Manfaatnya banyak banget, of course it burns calory , bakar lemak. Olahraga ini sehat buat jantung"

Di samping itu, dilansir dari salah satu situs, intuitive dancing ini termasuk dalam motode terbaik dan paling menyenangkan untuk mengubah energi negatif serta melepaskan emosi. Sehingga pikiran maupun jiwa jadi merasa lebih baik.

