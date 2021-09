ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) melalui laporan terbarunya mengungkap adanya covid-19 varian Mu. Ini merupakan jenis baru covid-19 setelah varian Delta.

WHO menyebutkan varian Mu sejauh ini terdeteksi di 39 negara, namun secara global persentase kasusnya baru 0,1 persen. Meski demikian, WHO terus memantau perkembangan virus yang dinamakan oleh para ilmuwan peneliti dengan kode B.1.621 tersebut.

Dikutip dari laman New York Times, Jumat (3/9/2021), WHO per 30 Agustus lalu telah memasukkan covid-19 varian Mu ke daftar variant of interest (VOI). Pasalnya pada bukti awal terlihat varian Mu berpotensi bisa menghindari kekebalan yang diberikan vaksin covid-19 dan antibodi dalam tubuh.

Sementara laman Newser melaporkan WHO sudah mengeluarkan peringatan bahwa varian Mu punya konstelasi mutasi yang menunjukkan sifat potensial untuk lolos dari kekebalan. Ini artinya varian Mu bisa menjadi ancaman bagi orang-orang dengan kekebalan yang didapat dari vaksinasi atau infeksi covid-19 sebelumnya.

Sebagai informasi, covid-19 virus Mu sendiri diketahui pertama kali terdeteksi di Kolombia pada Januari 2021. Varian ini menyumbang hampir 40 persen kasus positif di negara tersebut.

