Setelah hiatus dari YouTube selama beberapa bulan, Jesselyn Lauwreen, pemenang MasterChef Indonesia Season 8 kembali menyuguhkan penggemar dengan video baru. Sebelumnya, Jesselyn kerap membagikan vlog seru tentang kesehariannya, namun karena berpartisipasi dalam MCI 8, ia harus mengikuti karantina dan menjalani kehidupan sebagai kontestan selama 5 bulan.

Kali ini, Jesselyn mengundang salah satu kontestan MCI 8 yang paling viral yaitu Adi atau yang sering disebut Lord Adi untuk seru-seruan bareng. Keduanya pun menjawab rasa penasaran penggemar dengan melakukan Q&A.

Jesselyn pun membacakan beberapa pertanyaan mengenai kedekatannya dengan Adi. Adi pun menjawab bahwa ia merupakan orang yang mudah bergaul dan tidak membeda-bedakan siapa pun. Jesselyn juga menyebutkan bahwa ia melihat Adi seperti sosok ayah baginya.

Jesselyn pun menceritakan bahwa di awal karantina, Lord Adi sempat meminjam buku miliknya. Adi sampai berjanji akan membawa Jesselyn di posisi aman jika ia memenangkan galeri di MCI 8.

“Pak Adi bilang ‘okay if you borrow me your book, I will save you if I win gallery’” tutur Jesselyn.

“Iya, this one” tambah Adi.

“Dari situ kita mempunyai janji dan jadinya kita lebih dekat” ujar Jesselyn.

Yuk serunya cerita-cerita Jesselyn dan Lord Adi di balik layar hanya di YouTube channel Jesselyn Lauwreen!

https://www.youtube.com/watch?v=l4ovk8emqEY

(DRM)