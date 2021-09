Mother & Baby Indonesia telah melalui berbagai tahap perkembangan. Seperti halnya tumbuh kembang anak. Mulai dari proses kelahiran, bayi, kanak-kanak, dan kini memasuki usia 15 tahun, seperti usia remaja dengan segala cerita seru dan juga problematikanya.

"Dari interaksi dengan pembaca dan komunitas, yang kami panggil dengan sapaan Moms, kami sadar bahwa buah hati dari pembaca setia kami semakin bertumbuh usianya, dan semakin bervariasi kebutuhannya. Juga semakin beragam fase kehidupan yang sedang dan akan mereka jalani," kata Novita Angie, Editor in Chief Mother & Baby Indonesia.

Itulah sebabnya di tahun ke-15 ini, Mother&Baby Indonesia siap meremajakan diri. "Kami akan memperluas segmentasi pembaca dan bahasan di dalamnya, dengan nama baru: Mother & Beyond," tambah Angie.

Mother & Beyond akan berisi info terkini dan terpercaya seputar ibu hamil dan ibu menyusui, bayi dan balita, dan berbagai artikel yang bisa dijadikan panduan dalam mendampingi setiap langkah kehidupan sang buah hati, sampai memasuki usia pra-remaja (12 tahun).

Mother & Beyond sudah menyiapkan transformasi tersebut, baik lewat kanal digital maupun print, yang bisa dijadikan panduan lengkap dalam perjalanan Moms sebagai orang tua. Mother & Beyond, Your Guide to Motherhood & Beyond.

Berbagai konten yang pasti ditunggu-tunggu para Moms, meliputi artikel dari awal kehamilan sampai melahirkan, info tumbuh kembang anak dari usia 0 sampai 12 tahun, juga panduan keluarga dan gaya hidup yang lengkap, termasuk aktivitas keluarga, finansial, relationship, berita selebritas, hingga fashion dan kecantikan.

"Satu hal yang pasti ditunggu para Moms, Mother & Beyond akan menjadi teman setia Moms dalam membesarkan anak-anak dengan segala problema pra remaja," kata Angie yang menyebutkan target usia para Moms yang dimaksud adalah 20-45 tahun, calon ibu, dan ibu dengan anak usia 0-12 tahun.

Bersamaan dengan nama baru, Mother & Beyond akan menerbitkan buku istimewa (guide book) yang berjudul “Mother & Beyond, Your Guide to Motherhood & Beyond”. Buku ini membahas tiga pilar: persiapan kehamilan, persalinan, hingga tumbuh kembang buah hati.

Masing-masing pilar memiliki 15 tips dan rekomendasi. Buku seharga Rp.100.000 ini, akan dicetak sebanyak 30.000 eksemplar, yang bisa dipesan online maupun offline dengan cara Pre order (PO). Guide book ini juga akan tersedia di toko-toko buku terdekat.

Selain itu, Mother & Beyond berkomitmen untuk semakin dekat dengan perjalanan para Moms, lewat berbagai informasi dan aktivitas di Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok dan Youtube.

CM

(yao)