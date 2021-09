TAS Ikonik Rogue diperkenalkan kembali sebagai bagian dari koleksi Musim Gugur Coach "Coach Forever, Season Two" dalam versi terbaru Coach's Signature Jacquard yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dibuat dari bahan organik dan daur ulang.

Terinspirasi oleh karakteristik unik Rogue yang diabadikan di beberapa lokasi terkenal di seluruh dunia, termasuk London Bridge dan The Bund di Shanghai. Kampanye ini menceritakan kisah warisan budaya Coach Rogue.

Rogue pertama kali diperkenalkan di Coach runway pada tahun 2016, terinspirasi oleh semangat bebas yang berani dan pemimpi. Koleksi tas Rogue ini dikampanyekan oleh Jennifer Lopez, Kate Moss, Kōki, Ma Zhe, Lu, dan Xiao Wen Ju.

Oktober mendatang, Direktur Kreatif Coach, Stuart Vevers akan menerima penghargaan Hall of Fame untuk Rogue. Penghargaan Hall of Fame mengakui barang atau merek yang telah teruji oleh ketahanan waktu sebagaimana ditentukan oleh Dewan Hall of Fame.

Koleksi Rogue telah dibuat pada masa awal jabatan Vevers di Coach dan sudah ditata ulang dalam berbagai warna, bahan, dan ukuran. Rogue dengan cepat menjadi salah satu ikon Coach yang banyak diminati di seluruh dunia.

"The Rogue adalah tas favorit saya yang saya desain di Coach. Rogue memiliki kombinasi warisan Coach dan gaya Amerika otentik yang secara sempurna mewujudkan visi saya untuk Coach," ujar Vevers seperti dilansir dari Antara.

Coach juga akan memperkenalkan dinding digital yang dirancang khusus untuk Coach, global flagship di New York, sebagai bagian dari Windows of the Future, sebuah inisiatif yang menghubungkan pelanggan Coach dengan pengalaman yang dibuat khusus dengan komunitas unik mereka.

