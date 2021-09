JUN Ji Hyun menjadi perbincangan setelah disebut menjadi aktris korea terkaya di tahun 2021. Mengutip Allkpop, pendapatan Jun Ji Hyun sebagai A-list aktris Korea Selatan untuk periode 2021 saja diestimasikan mencapai USD14,7 juta atau sekira Rp209 miliar.

Hal tersebut menjadikan Jun Ji Hyun mengalahkan aktor papan atas Kim Soo Hyun dan entertainer top Yoo Jae Suk. Terlepas dari titelnya sebagai aktris cantik Korea Selatan berpenghasilan tertinggi tahun ini, sejak debut Jun Ji Hyun selalu berhasil memperlihatkan pesona kecantikannya.

Tak heran, ada 16 brand ternama dunia yang mendapuk dirinya sebagai brand ambassador. Penasaran dengan sosoknya? Berikut 5 potret cantik Jun Ji Hyun sang aktris Korea terkaya 2021 yang dirangkum dari akun Instagram, @giannajunfp, Senin (6/9/2021):

1. Putri kerajaan

Tampil memukau dalam balutan gaun strapless warna merah muda koleksi musim semi keluaran rumah mode dunia Oscar de la Renta. Kehadiran Jun Ji Hyun di red carpet 50th Paeksang Arts Awards sukses menyita perhatian. Jun Ji Hyun semakin bersinar dengan pemakaian sepasang anting berlian berkilau H. Stern dan clutch warna silver. Malam itu ia tak hanya memenangkan penghargaan tertinggi, Daesang Award tapi juga Instyle Fashionista Award.

2. Rambut pendek





Selama ini Jun Ji Hyun dikenal dengan kecantikan alami khas Asia Timur dengan rambut lurus panjang hitamnya. Tapi kali ini, bintang My Loe From Another Star tersebut tampil beda, terlihat lebih chic dan fresh dengan potongan rambut hitam lurus pendek dalam pemotretan untuk drama terbarunya Kingdom Ashin of The North. “Absolutely gorgeous,” puji akun Joce**

3. Usia 19 tahun





Jun Ji Hyun merupakan salah satu A-list actress Korea Selatan yang dikenal memiliki kecantikan alami tanpa operasi plastik. Tengok saja potret jadul Jun Ji Hyun saat masih berusia 19 tahun satu ini, dengan rambut hitam panjang lurus, sepasang mata bulat, dan alis hitam tebalnya, setuju kan jika ibu dua orang anak ini memang cantik alami dari lahir.

4. Usia 40 tahun Sudah berusia 40 tahun dan berstatus sebagai istri dan ibu dari dua orang anak laki-laki, Jun Ji Hyun membuktikkan pesona kecantikan natural dirinya tak memudar sedikit pun. Meski hanya mengenakan busana kasual, T-shirt pendek dan celana jeans dengan wajah tanpa riasan tebal, Jun Ji Hyun terlihat cantik, memukau, dan bersinar bukan? 5. Glass skin Nah kalau yang ini adalah potret terbaru Jun Ji Hyun untuk promosi lini perhiasan mewah yang ia wakili sebagai brand ambassador. Mengenakan dress satin tali spageti warna putih dengan vibe sultry dan makeup flawless ala Korean style, Jun Ji Hyun memperlihatkan glass skin nya yang bercahaya dan mulus.