AKTRIS cantik Korea, Jun Ji Hyun tak bisa lepas dari imej tampilan berkelas. Sebagai aktris Korea Terkaya 2021 dengan pendapatan yang diestimasikan mencapai USD14,7 juta atau sekira Rp209 miliar, tak heran gaya fashion Jun Ji Hyun juga selalu mewah dan branded.

Setelan busana, alas kaki hingga aksesori yang dipakai Jun Ji Hyun tak pernah lepas dari berbagai koleksi rumah mode dunia. Berikut 5 gaya fashion mewah Jun Ji Hyun aktris Korea Terkaya 2021 yang dirangkum dari akun Instagram @giannajunscloset, Selasa (7/9/2021).

1. Sepatu boots Alexander McQueen

Jun Ji Hyun bergaya chic dan cool di konferensi pers serial Kingdom Ashin of the North yang dibintanginya. Kala itu, Jun Ji Hyun memakai sepatu boots hitam koleksi rumah mode Alexander McQueen. Sepatu tersebut dibanderol USD1.150 atau sekira Rp16,3 juta.

2. Jaket Chanel

Hanya untuk digunakan sebagai selimut saat duduk ketika hadir di acara wawancara media, Jun Ji Hyun mengenakan Wool Tweed Jacket warna beige. Jaket tersebut merupakan koleksi rancangan Pre-Fall 2021 rumah mode Chanel. Harganya? USD7.300 atau kurang lebih mencapai Rp103,8 juta! Fantastis bukan?

3. Arloji Chanel

Tak hanya jaket wool, lawan main Kim Soo Hyun di serial My Love From Another Star tersebut juga terlihat mengenakan item lainnya dari Chanel saat wawancara media untuk drama Kingdom: Ashin of the North. Jun Ji Hyun memakai arloji simpel warna hitam, BOY friend watch medium versipn, steel, quilted pattern calfskin istrap dari koleksi Fall Winter 2021. Jam tersebut dijual seharga USD4.600 atau sekira Rp65,4 juta

4. Gaun Alexander McQueen Belum lama ini Jun Ji Hyun hadir di red carpet konferensi pers Kingdom Ashin of the North. aktris cantik berusia 40 tahun tersebut tampil super keren dan modis dalam balutan dress unik keluaran Pre-Fall 2021 Collection Alexander McQueen, Drawstring Ribbon Tie Dress warna hitam tersebut harganya mencapai USD4.790 atau sekira Rp68,1 juta. 5. Dolce & Gabbana Menghadiri acara ROUGE & LOUNGE, Jun Ji Hyun tampil elegan dan mewah dalam balutan strapless corset dress warna neoprene dari Lanvin Paris yang bernilai USD3.875 atau sekira Rp55,1 juta, Dia memadukannya dengan blazer hitam sebagai outer koleksi Black Fitted dari Dolce & Gabbana seharga USD1.107 atau kurang lebih Rp15,7 juta. Jika ditotal, harga busana Jun Ji Hyun mencapai nominal Rp70,8 juta.