Penampilan merupakan suatu aspek yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Bidang ini merangkupi berbagai macam subtopik, seperti skincare, makeup, fashion, dan sebagainya. Kali ini Beyond Creator: Indonesian Youtubers kembali lagi membawakan episode terbaru tentang topik tersebut, menampilkan tiga beauty vloggers ternama di Indonesia: Jovi Adhiguna Hunter, Livjunkie (Lifni Sanders), dan Minyo33 (Vanya Qinthara).

Jovi Adhiguna adalah seorang content creator khususnya di fashion, beauty, lifestyle, dan F&B (Food and Beverages). Dari awal karirnya di Youtube, Jovi dikenal sebagai youtuber yang relatable.

Oleh karena itu ia memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri, walaupun terkadang menerima komentar pedas dari penontonnya. Youtuber dengan 298 ribu subscribers tersebut juga telah memutuskan untuk menjadi entrepreneur, contohnya rumah makan jajanan Korea bernama Gildak dan The Escapade Story sebagai fashion brand tersendiri.

Adapun Lifni Sanders lebih memfokuskan contentnya di review skincare dan makeup. Beauty vlogger keturunan Papua-Chinese tersebut mengawali karirnya dengan hobi makeup di kanal Youtube-nya bernama livjunkie, yang sekarang mempunyai 470 ribu pengikut. Ia dikenal sebagai reviewer yang jujur dan sumber terpercaya untuk para penggemar skincare dan makeup dari tipe kulit beragam yang bisa ditemukan di Indonesia.

Kemudian ada Vanya Qinthara, yang juga dikenal sebagai Minyo33 juga seorang Youtuber yang berspesialis di bidang skincare dan makeup. Tidak hanya itu, Youtuber ternama ini juga merupakan salah satu pionir terbesar di komunitas beauty vlogger Indonesia melalui pendirian komunitas Indo Beauty Vlogger (IBV) di awal tahun 2015.

Komunitas ini mempunyai goal tersendiri, yaitu tidak hanya untuk berbagi informasi ke para penonton secara digital, tetapi juga berfungsi sebagai support para content creator agar bisa mengeluarkan video-video berkualitas dan membantu reputasi mereka sebagai trendsetters di industri tersebut.

Walaupun sedang bekerja di dalam industri yang sama, terdapat variasi daya tarik, latar belakang, dan tentunya rintangan yang dimiliki oleh para vloggers ini. Oleh karena itu, pesan-pesan positif untuk para penonton dari para tamu di episode ini pun berbeda-beda.

Seperti cara bagaimana terus termotivasi berkreasi di hadapan para haters ala Jovi Adhiguna, "Aku seringkali menerima message positif, dan Aku selalu fokusnya sama orang-orang yang positif dari pada negatif. Soalnya kata-kata baik itu akan menguatkan orang lain," ujarnya.

Minyo33 juga membagi ceritanya tentang pandanganya kepada diri sendiri. "Dikasih recognition aja buat gua itu pencapaian yang priceless," ungkapnya, "Dari situ aku kayak 'okay I need to learn to take credit for whatever I do and appreciate my work and myself enough'."

Untuk mengetahui cerita lengkap bagaimana ketiga sosok beauty vloggers Indonesia tersebut melampaui hambatan dan meraih pencapaian mereka masing-masing, Saksikan Beyond Creator: Indonesian Youtuber episode 6 ekslusif di Vision+.

Bagi yang belum menyaksikan Vision+ Originals Beyond Creator: Indonesian Youtuber dari episode awal, Vision+ memberikan episode 1 dan 2 secara gratis! Dan untuk episode selanjutnya, pengguna dapat meng-upgrade akunnya menjadi Vision+ premium dengan membeli paket mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan 7 hari.

Segera unduh aplikasi #visionplus di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

(DRM)