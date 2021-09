AKTRIS cantik, Luna Maya saat ini sedang berada di New York, Amerika Serikat. Luna Maya diketahui akan tampil di New York Fashion Week 2022 bersama brand lokal Indonesia.

Sebelum itu tampil di even fashion tersebut, Luna Maya mengabadikan momen menonton langsung turnamen tenis US Open yang dilangsungkan di Flushing Meadows, New York. Luna membagikan potret penampilannya saat nonton US Open ke akun Instagram pribadinya.

Berikut potret penampilan Luna Maya saat nonton US Open yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Rabu (8/9/2021):

Ceria

Tampil kasual dengan outfit colorful saat menonton Tenis US Open, Luna Maya nampak awet muda. Berpose dengan riang, dia mengenakan kaos oranye yang dibalut dengan cardigan lilac dan celana jeans light denimnya.

Celana jeans yang dia pakai merupakan model Criss Cross Upsized merk Revolve yang harganya mencapai USD333 atau setara dengan Rp4.990.000.

Kece pakai bucket hat





Untuk aksesoris, Luna memilih bucket hat karya Ralph Lauren yang dibanderol seharga USD70 atau Rp1.100.000. Bucket hat putih yang dia kenakan itu, berhasil membuat iri para netizen. Tampil cantik dengan outfitnya, unggahan Luna Maya pun ramai dibanjiri pujian netizen.

"Cantiknya gak ada obat," tulis ck***

"Cantik banget sih moon," kata imm***

"Aduh, pengen topinya," kata rie***

"Topinya lucu," kata @qyo****

Cardigan 'bolong' Selain penampilan cantik Luna, netizen salah fokus dengan cardigan yang dikenakan wanita berusia 38 tahun itu. Netizen mengira cardigan yang digunakan Luna Maya bolong karena melihat samar warna kulit dan kaos yang dipakainya. Melansir dari instagram @fashion.lunamaya pada Selasa (7/9/2021), cardigan yang netizen kira bolong itu ternyata model Reagan Cardigan Lilac merk brand Los Angeles, Jonathan Simkhai, yang harganya mencapai harga USD425 atau setara dengan Rp6.900.000. Wah, lumayan bikin ngelus dada ya. Cardigan mahal begitu malah dikira netizen cardigan bolong. "Kirain tadi sweaternya bolong, ternyata emang modelnya gitu," tulis akun dian*** "Luna maya pake baju bolong aja cakep," kata akun bun*** "Kirain lengan bajunya nyangkut, terus sobek kak. Taunya," balas yie*** "Aing fikir bajunya sobek, ternyata emang model na kitu," tulis eli***