ATLET paralimpiade cabang bulutangkis, Leani Ratri Oktila, menjadi kebanggaan Indonesia. Dia berhasil memboyong 3 medali sekaligus di Paralimpiade Tokyo 2020.

Leani Ratri Oktila adalah atlet para bulutangkis terbaik di Indonesia. Apa yang sudah ditorehkannya membuat dia juga layak menyabet predikat pemain terbaik di dunia dalam kategori tunggal putri SL4.

Tiga medali yang berhasil dibawa pulang Leani dari Paralimpiade 2020, berasal dari cabang badminton nomor tunggal putri nomor SL4 (perak), kemudian dua medali lainnya (emas) masing-masing diraihnya dalam nomor ganda putri berpasangan dengan Khalimatus Sadiyah, dan ganda campuran saat berpasangan dengan Hary Susanto.

Di Instagram, Leani termasuk atlet yang suka membagikan momen keseruan dalam hidupnya, tak terkecuali saat di dalam maupun luar lapangan. Nah, di artikel ini MNC Portal coba merangkum beberapa potret atlet para bulutangkis terbaik Indonesia ini. Berikut ulasannya:

Sporty di lapangan

Seperti kebanyakan atlet lainnya, Leani tampak begitu sporty. Tapi, Leani punya ciri khas di gayanya yaitu ada bando di kepala. Di momen ini, dia mengenakan kaos dipadukan legging pendek dan bando pink fuschia. Gayanya keren banget, ya!

Foto bareng partner

Ya, ini adalah potret Leani dengan Hary Susanto. Berdasar apa yang diutarakan Leani di keterangan foto, Hary bukan sekadar partner di lapangan, tetapi gurunya di lapangan.

"Saya belajar banyak hal (darinya), tentang tanggung jawab, saling percaya, dan fokus pada tujuan," kata Leani.

Dan kembali, di sini kita bisa lihat Leani mengenaan bando di kepalanya, tapi kini warna putih. Mungkin supaya matching dengan baju yang dikenakan. Item fashion putih lainnya ada di jam tangan dan sepatu. Wah, Leani sepertinya sadar dengan mix and match pakaian nih!

Bareng Husky kesayangan

Waduh, selain jago di lapangan, Leani ternyata pencinta hewan. Dari foto ini, bisa terbaca kalau Leani menyukai Husky. Bahkan, tak hanya dituntunnya di tanah, tetapi sampai digendongnya di pundak. Salut!

Di momen bersama Husky kesayangan, Leani tampak menarik perhatian dengan bando yang ternyata dia pakai juga di luar lapangan. Kali ini pakai bando warna coral. Untuk pakaian, dia tampil sangat casual, kaos dan celana panjang. As simple as that tapi tetap keren.

Kenakan gaun!

Jika sebelumnya kita lihat Leani dengan tampilan sporty nan casual, maka saat menerima penghargaan sebagai 'Female Parabadminton Player of The Year 2019' Leani tampil sangat pretty. Ya, dia mengenakan gaun panjang.

Secara detail, dia mengenakan long dress berwarna cream dengan aksen lace yang melapisi bagian luarnya. Rambutnya dia gerai bebas dan kali ini pun bando yang biasanya ada di kepala, kini tak ada. Mungkin biar kesan anggun lebih terasa. So proud of you!