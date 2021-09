ARTIS senior sekaligus pembawa Acara senior Koes Hendratmo meninggal dunia hari ini. Beliau meninggal di usia 79 tahun, dengan dugaan sementara penyebab kematian adalah riwayat penyakit jantung.

Host 'Berpacu Dalam Melodi' ini menjadi bagian dari sejarah industri hiburan Tanah Air, khususnya dunia musik. Ia diketahui melahirkan sejumlah album studio, di antaranya 'Lambaian Bunga' (1959), Sansaro (1968), hingga My Love for You (2011).

Kepergian Koes Hendratmo menjadi duka bagi bangsa Indonesia. Apa yang diderita selama masa hidup menjadi dugaan sementara penyebab kematian.

Bagi lansia dengan penyakit jantung, memperhatikan pola hidup sehat menjadi kunci utama untuk meningkatkan angka harapan hidup. Ya, mereka yang sudah uzur dengan penyakit komorbid jantung sejatinya masih bisa hidup lebih baik dengan beberapa kebiasaan hidup sehat yang mesti dilakukan secara disiplin.

Melansir dari Everyday Health, berikut beberapa gaya hidup yang mesti dijalani lansia dengan komorbid jantung agar angka harapan hidupnya menjadi lebih panjang:

1. Cukup olahraga

Lansia dengan masalah jantung sangat direkomendasikan untuk tetap bergerak. Dokter menyarankan setidaknya 30 menit setiap hari dengan intensitas olahraga sesuai dengan saran dokter.

2. Berhenti merokok

Jangan bersentuhan sama sekali dengan rokok, baik itu menghisapnya atau menghirup asap rokok.





3. Makan makanan bergizi dan seimbang

Perbanyak buah dan sayuran segar sembari membatasi konsumsi lemak jenuh, garam, dan makanan yang mengandung kolesterol seperti daging.

4. Rutin kontrol kesehatan Kebiasaan yang mesti dilakukan di waktu senja dengan masalah jantung adalah rutin kontrol ke dokter. Pemeriksaan rutin kondisi kesehatan akan memengaruhi kualitas hidup pasien. 5. Jangan minum alkohol Jenis minuman yang satu ini mesti dihindari karena dapat memperburuk kondisi kesehatan dan berkontribusi pada kesehatan jantung, bahkan menyebabkan tekanan darah tidak stabil, aritmia, dan kadar kolesterol tinggi. 6. Meminimalkan stres Di usia senja, stres yang terkendali adalah salah satu kunci kesehatan fisik yang prima. Untuk itu, selagi masih bisa melakukan hobi yang positif dan membuat jiwa bahagia, lakukanlah. 7. Perhatikan berat badan Jangan biarkan berat badan naik terlalu banyak karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung Anda. Pastikan berat badan tetap ada di ukuran ideal sesuai dengan saran dokter.