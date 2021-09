Jakarta- Penggemar K-Pop bersiap dimanjakan kembali oleh Shopee dengan menghadirkan kejutan pada puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day yang akan dipenuhi oleh guest star, dan performance luar biasa salah satunya dengan menghadirkan girlband K-Pop ternama yaitu SECRET NUMBER di Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show.

Grup Kpop yang digawangi oleh Léa, Dita, Jinny, Soodam, dan Denise ini nantinya akan memberikan penampilan spesialnya bagi para Lockey (sebutan untuk fans SECRET NUMBER) dan pengguna setia Shopee. Performance SECRET NUMBER tentunya akan terasa semakin spektakuler karena salah satu anggotanya berasal dari Indonesia, yakni Dita Karang!

TV Show ini merupakan acara yang digelar dalam rangka merayakan puncak kampanye belanja Shopee 9.9 Super Shopping Day yang akan disiarkan secara langsung pada Kamis, 9 September 2021 di Shopee Live, RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, dan MNC TV. Jadi, kamu bisa menontonnya via aplikasi Shopee maupun televisi, ya dan catat tanggalnya ya !

Tak kalah seru lagi, Girlband KPop lainnya yang akan hadir pada Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show adalah TWICE yang juga merupakan Girlband KPop yang tengah digandarungi para pecinta K-pop saat ini . Mereka akan memberikan penampilan terbaiknya, spesial untuk para ONCE yang merupakan sebutan untuk penggemar Grop K-Pop besutan JYP Entertainment ini.

Perlu diketahui, TWICE sendiri menjadi grup idol yang sangat digandrungi, tak hanya di Korea Selatan dan Indonesia lho, tetapi juga internasional. Hal ini terbukti dari hadirnya dokumenter berjudul TWICE: Seize the Light yang dirilis pada April 2020 lalu.

Dokumenter ini berisi perjalanan member TWICE dari masa trainee hingga sekarang. Melihat kisah dan perjuangan besarnya untuk masuk dunia KPop, kamu pasti semakin tak sabar untuk melihat penampilan spesial TWICE di Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show. Jadi, yuk, hafalkan lagu-lagunya dan siap-siap bernyanyi bersama anggota TWICE dari rumah!

Tak hanya itu saja, Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show juga akan diramaikan sederet artis dan penyanyi papan atas Indonesia yang tak kalah keren yang siap mengguncang panggung TV Show nanti ! Karena akan ada Al dan Andin dari sinetron Ikatan Cinta, hingga superstar kebanggaan tanah air Rossa dan Afgan. Tak lupa, ada Daniel Mananta dan Astrid Tiar yang juga hadir sebagai host.

Tentunya masih segar di ingatan para Micin, momen-momen menggemaskan antara Al dan Andin dalam Shopee Big Ramadan Sale TV Show yang diadakan pada April 2021 lalu. Tidak hanya beradu akting dan duet romantis di atas panggung Shopee, mereka juga sempat bermain game khas Shopee, yakni Goyang Shopee dan Shopee Tangkap, lho! Saat itu, seluruh penampilan mereka sukses membuat pencinta sinetron Ikatan Cinta meleleh!

Pasti penasarankan ? Penampilan seperti apa yang akan dihadirkan oleh Al dan Andin Ikatan Cinta dalam acara kali ini? Pastinya, mereka masih akan bermain game khas Shopee. Selain itu, kamu juga bisa menikmati penampilan spektakuler dan berbagai promo menarik bersama Al dan Andin! Penampilan ini tentu saja akan lebih heboh dan seru, jangan sampai dilewatkan ya!

Dua penyanyi ternama Tanah Air, yaitu Rossa dan Afgan, juga akan turut menggebrak panggung Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show, lho! Karya keduanya memang sudah tak perlu diragukan lagi karena banyak digemari di dalam maupun luar negeri.

Album-album Rossa sudah terkenal dan dirilis di Asia Tenggara dan Jepang sejak 1999. Ia pun kerap melakukan konser dan mendapat penghargaan di negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Pada awal Februari 2019 lalu, Rossa juga didapuk sebagai penyanyi solo Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan SM Entertainment, salah satu agensi terbesar di Korea Selatan. Wow keren sungguh membanggakan ya !

Adapun pada April 2021 lalu, Afgan baru saja merilis albumnya yang bertajuk ‘Wallflower’. Hebatnya, album tersebut berada di bawah naungan label rekaman ternama Amerika Serikat, yaitu EMPIRE. Album berisi 10 lagu tersebut menjadi debut album Afgan di kancah internasional!

Sama-sama memiliki suara yang merdu dan prestasi di dalam dan luar negeri yang membanggakan, kedua mega bintang ini juga kerap melakukan duet yang tak kalah romantisnya dari Al dan Andin. Jadi, siap-siap dibikin baper oleh penampilan eksklusif Afgan dan Rossa di Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show, ya!

Puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day tentu belum lengkap tanpa kejutan besar, bukan? Tenang saja, di salah satu promo tahunan terbesar Shopee ini, sudah tersedia deretan hadiah yang bisa kamu dapatkan secara cuma-cuma!

Mulai dari game khas Shopee yaitu Goyang Shopee berhadiah yang akan dilaksanakan sebanyak 4 kali sepanjang Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show. Hadiah yang disiapkan tidak tanggung-tanggung! Ada logam mulia 10GR, iPhone 12 Pro Max, Motor Honda ADV, hingga All New Honda Brio RS. Wah, banyak sekali, ya!

Selain itu, kamu juga bisa mengikuti permainan Shopee Tangkap berhadiah yang akan hadir sebanyak 2 kali. Hadiahnya lebih heboh lagi, yakni Yamaha All New NMAX dan Toyota Raize 1.2 G Type. Wow keren banget ya !

Shopee juga mengadakan ShopeePay Deals RP1 dengan hadiah mobil Mitsubishi XPander Cross dan permainan Shopee Tanam yang berhadiah Toyota Yaris! Hadiah-hadiah ini tentu saja bisa direbut oleh kamu, para pengguna setia Shopee yang menonton acara ini dari rumah.

Di hari puncak promo 9.9 yang sangat meriah ini, kamu juga bisa menikmati berbagai promo lainnya. Misalnya, kamu bisa menikmati promo besar-besaran Super Brands Promo dari berbagai brand ternama, seperti Maybelline, Erigo, Xiaomi, Garnier, Realfood, Scarlett, YOU, dan masih banyak lagi. Siapkan juga dirimu untuk berburu Flash Sale Serba Seribu khas Shopee di mana kamu bisa membeli berbagai kebutuhan dengan harga Rp1.000 saja!

Sudah kebayang dong rangkaian acara dan promonya menarik sekali, bukan? Oleh karena itu, pastikan kamu menonton Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show dari awal hingga akhir, ya. Siap-siap juga untuk melihat berbagai kejutan lainnya yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain!

Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show! Acara ini bisa kamu tonton pada 9 September 2021 pukul 19.00 WIB di Shopee Live, RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, dan MNC TV. Pasang pengingat di kalendermu, siapkan aplikasi Shopee, nikmati acaranya, dan dapatkan sederet hadiah menariknya! (CM)

