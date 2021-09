DEDDY Corbuzier selalu menyebut nama Tya saat dirinya meminta data untuk ditampilkan ke layar yang ada di Podcast-nya. Sosok Tya yang tak pernah diekspos menjadi daya tarik tersendiri buat publik.

Namun, akhirnya Tya yang selalu dipanggil Deddy Corbuzier di podcast terungkap identitasnya. Ia memiliki nama asli Paramita Listyasari yang ternyata merupakan lulusan Psikologi Universitas Indonesia.

Diintip dari beberapa informasi yang diterangkan di Instagram pribadinya, Tya merupakan lulusan 2016 dan pernah bekerja di salah satu stasiun televisi yang pernah 'dirumahi' Deddy Corbuzier.

So, untuk mengenal Tya lebih jauh lagi, berikut ini beberapa potretnya di Instagram yang ternyata bisa juga meluluhkan hati netizen dengan parasnya yang ayu. Berikut ulasannya:

1. Selfie

Seperti kebanyakan pengguna Instagram lain yang suka selfie, Tya pun demikian. Produser Podcast Deddy Corbuzier tersebut pun enggak ragu untuk membagikan foto selfienya ke publik.

Bisa dilihat, ini sepertinya wajah bare face Tya tanpa makeup sama sekali dan meski begitu, tetap cantik, ya. Tindikan di hidung sisi kanan pun jadi pusat perhatian pastinya.

"Oh ini orangnya yang suaranya suka ada di closethedoor," kata @awprata***.

"Akhirnya ketemu juga dengan sosok Tya," ungkap @_masha**.

"Akhirnya ketemu juga Instagram Tya," ungkap @dian*** seperti sangat puas.

2. Tya di ruang podcast

Kalau dari foto ini, bisa dilihat juga kalau Tya memiliki gaya pakaian yang super simple. Ia cukup mengenakan kaos dan seperti tak ada makeup di wajahnya. Gaya cuek pun ditunjukkan dengan iketan rambut yang dibiarkan ada di kepala Tya tanpa malu diberitahu ke publik. Keren!

3. Saat masih kerja di TV

Ya, Tya pernah bekerja sebagai karyawan di salah satu stasiun televisi nasional dan ini adalah buktinya. Ia membagikan foto mengenakan seragam TV dengan pose mirror selfie yang unik banget. Gaya cueknya semakin terasa di foto ini, ya.

4. Berolahraga

Untuk menjaga tubuh tetap fit, Tya tentunya melakukan serangkaian olahraga salah satunya nge-gym. Di foto ini, bisa dilihat kalau Tya nge-gym dengan gaya yang enggak lebay. Cukup pakai kaos, legging, dan sneakers. As simple as that tapi tetap nyaman dilihat, ya.

5. Foto bersama idola

Tya ternyata mengidolakan Jakob Ogawa. Ia pun berkesempatan untuk foto bersama dengan idolanya tersebut dan terlihat sekali betapa bahagianya Tya saat bersanding di samping sang idola.

Dari foto ini pun kembali membuktikan bahwa Tya memang perempuan yang cuek nan casual dengan gayanya. Ia bertemu dengan sang idola pun cukup mengenakan outer oversized dipadukan dengan tanktop hitam dan aksesori waist bag transparan yang kece sekali.