ADE Koerniawan merupakan Top 3 kontestan ajang pencarian bakat MasterChef Indonesia Season 6. Chef berbakat tersebut kerap membagikan kuliner seru di YouTube channel miliknya. Bukan membagikan resep dan cara membuat hidangan spesial, kali ini Ade mengundang peserta paling viral di MasterChef Indonesia Season 8 yaitu Lord Adi untuk seru-seruan bareng.

Suhaidi Jamaan yang sering disebut Lord Adi merupakan Top 3 kontestan di MasterChef Indonesia Season 8. Berkat keahliannya memasak dan karakternya yang unik, petani cabai asal Tanah Datar, Sumatera Barat, tersebut berhasil mencuri perhatian banyak penonton.

Lord Adi dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan dan suka bercanda. Ia pun sangat dekat dengan para kontestan MCI 8, terutama Nadya dan Jesselyn yang ia anggap seperti anak sendiri. Ketika ngobrol bareng Ade, Adi pun mengungkapkan perasaannya yang selama ini tidak diketahui orang lain mengenai keberhasilannya menjadi Top 3 MCI 8.

"What deep inside your heart, what do you think you became Top 3?" tanya Ade.

"First i'm happy, but second, in other part of myself I feel sad. Gue cannot imagine gimana kalau gue mengalahkan Nadya atau Jesselyn. Because my connection dengan kedua orang itu, gue rasa gue tuh terlalu get too emotional with them. Kalau dua orang itu sedih, gue terasa lebih terganggu," tutur Adi.

