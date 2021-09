DIREKTUR Miss Supranational, Andre Sleigh membuat netizen di Indonesia meradang. Hal ini karena Andre Sleigh diduga menghina Indonesia.

Hal ini berawal dari viralnya video yang memperdengarkan suara seseorang menyebut Indonesia dengan kalimat yang tak pantas. Mengutip video yang diunggah akun TikTok @vaksin.pageant, suara pria yang diduga menghina Indonesia tersebut disebut adalah sang direktur kontes kecantkan, Andre Sleigh.

Sontak video tersebut menjadi viral. Terbukti, video viral tersebut telah disaksikan 2,7 juta kali dengan lebih dari 4.500 komentar. “Parah si Andre, lu lihat bagaimana netizen Indonesia bereaksi ya,” bunyi keterangan pada video.

Kericuhan berawal dari ketika pemenang Miss Supranational 2019 Antonia Porsild sedang menyapa para penggemarnya lewat siaran langsung di Instagram. Antonia terlihat tengah makan sambil berbincang santai, kemudian terdengar suara seorang pria yang diduga adalah Andre mengucapkan kalimat berbunyi “Oh, I’m so sick of this fucking Indonesia,”

Mendengar ucapan tak pantas tersebut, Antonia sempat menunjukkan raut wajahnya yang syok. Namun ia berusaha untuk tetap stay cool, dengan mengatakan “I don’t do diet” kepada para pengikutnya yang sedang menonton siaran langsung tersebut.

Mendengar Indonesia dihina, terlihat di kolom komentar para netizen langsung bereaksi karena tidak terima dengan hinaan tersebut.

“Komen dari lelaki tersebut menunjukkan kualitas dirinya, jadi tidak perlu membalas karena akan membuat kualitas diri kita jadi lebih rendah dari dirinya,” komentar @dj_4li**

“Untuk para awam pageant pasti tidak tahu masalahnya dari titik awal. Kita marah bukan karena video ini saja,” tulis @ijan***rter29

“Kuping gue panas disebutin kayak gitu negara gue,” seru akun @pejuang_****20

“Btw dia ada masalah apa sama Indonesia sampai ngomong gitu?” tambah @srarya**

“Buset kalau mau menghina, jangan bawa-bawa negara,” tulis akun @bl***kracin*pikk

