Gaya kasual dengan perpaduan jeans dan hoodie hingga kaus, kerap menjadi pilihan saat bepergian atau suasana santai. Selain membuat tampilan menjadi lebih simpel saat dipadupadankan, outfit buatan lokal kini memiliki banyak pilihan, mulai dari polos hingga bermotif. Seperti halnya yang telah dibuat oleh para pelaku ekonomi kreatif yang ada #DiIndonesiaAja.

Pilihan yang beragam dengan kualitas yang baik membuat outfit buatan lokal ini berhasil menunjukkan eksistensinya, tak hanya di pasar Indonesia, namun sudah dikenal hingga mancanegara. Bahkan, iklan dari jenama yang hanya ada #DiIndonesiaAja ini, telah tayang di videotron Times Square New York beberapa waktu lalu, lho! Jadi makin #BanggaBuatanIndonesia kan? Ini dia deretan jenama lokal yang pas jadi rekomendasi Anda.

1. Erigo Apparel

(Foto: Instagram/@erigostore)

Erigo Apparel, jenama yang kerap menjadi pilihan untuk bergaya kasual oleh kawula muda ini memiliki beragam pilihan outfit dengan corak yang beragam, dari yang simpel hingga ramai. Tidak hanya digemari, Erigo juga berhasil menjadi salah satu clothing trend di Indonesia, lho!

Saat ini, Erigo mulai menyasar pasar mancanegara, pasalnya Erigo berhasil menampilkan koleksi terbarunya melalui videotron di Times Square New York bulan Maret lalu. Selain itu, Erigo juga akan tampil di New York Fashion Week the Show Spring/Summer 2022 yang akan berlangsung pada 9 hingga 15 September 2021. Meski #DiRumahAja, Anda tetap bisa memesan produk dari Erigo melalui e-commerce yang ada #DiIndonesiaAja.

2. Koze Indonesia

(Foto: Instagram/@kozeid)

Kaus polos dengan pilihan warna lengkap menjadi produk andalan dari Koze Indonesia. Jenama yang memiliki motto “Feel The Comfort” ini menggunakan bahan cotton combed atau cotton bamboo yang nyaman saat digunakan.

Tidak hanya untuk dewasa, Koze juga memiliki produk untuk anak-anak, lho! Dengan kualitas dan harga yang cukup terjangkau, Koze telah berhasil memasarkan produknya ke berbagai kota di Indonesia. Bahkan, saat ini, Koze mulai menyasar pasar internasional seperti Singapura.

Selain itu, Koze menjadi salah satu jenama yang tayang pada videotron di Times Square New York pada bulan Agustus lalu. Langsung saja cek media sosial Koze Indonesia atau bisa juga melalui e-commerce kesayangan Anda untuk memesan produk dari jenama yang satu ini.

3. Owners Worldwide

(Foto: Instagram/@ownersworldwide)

Menawarkan fesyen dengan motif yang beragam, Owners Worldwide berhasil membuktikan eksistensi dirinya. Memiliki beragam pilihan outfit dari outerwear, kaus, celana, hingga tas membuat jenama asal Bandung ini banyak digemari.

Uniknya, corak dari Owners Worldwide memiliki beberapa series, seperti 90’s dan Japan series. Jenama lokal yang bisa digunakan pria maupun wanita ini juga telah tampil dalam iklan yang ditayangkan di videotron Times Square New York bersama 15 jenama lokal asal Indonesia lainnya pada bulan Agustus lalu.

Untuk kualitasnya pun tidak perlu diragukan lagi, harganya juga cukup terjangkau. Menarik kan? Langsung saja #BeliKreatifLokal dengan kunjungi Owners Worldwide melalui gadget Anda di e-commerce maupun media sosial Owners Worldwide, ya!

4. Reclays

(Foto: Instagram/@reclays.id)

Perpaduan outfit kasual dengan tren masa kini, membuat motif dari Reclays menjadi unik dan beragam. Hal itu lah menjadi daya tarik yang dimiliki oleh jenama lokal Reclays.

Jenama asal Bandung ini, kerap memberikan cerita pada konsep produk yang mereka keluarkan. Meski andalannya berupa gaya kasual, Reclays juga menawarkan produk aksesori seperti waist bag dan topi untuk melengkapi penampilan Anda.

Asyiknya, produk dari jenama yang pernah mejeng di videotron di Times Square New York pada Agustus lalu ini, bisa digunakan oleh pria dan wanita, lho! Berbagai corak pilihan bisa dilihat melalui media sosial Reclays ataupun e-commerce andalan Anda. Jadi, jangan lupa dipesan, ya!

5. Roughneck 1991

(Foto: Instagram/@roughneck1991)

Memiliki produk andalan berupa outerwear dengan beragam jenis jaket, hoodie, dan kemeja membuat Roughneck 1991 kian disenangi. Dengan corak yang simpel dan warna yang apik menjadi khas tersendiri bagi jenama lokal satu ini.

Tak heran, jika Roughneck 1991 telah memiliki store di beberapa daerah di Indonesia, jenama satu ini juga kerap melakukan kolaborasi dengan brand lainnya. Selain itu, Roughneck 1991 juga termasuk di antara 16 jenama lokal Indonesia yang tayang di videotron Times Square New York pada bulan Agustus lalu. Jenama yang juga memiliki produk sepatu ini, dapat Anda pesan melalui media sosial Roughneck 1991 maupun e-commerce favorit Anda yang ada #DiIndonesiaAja.

Nah itulah sederet jenama lokal fesyen dengan gaya kasual yang cocok menjadi pilihan Anda. Jangan khawatir, meski berada #DiRumahAja Anda tetap bisa #BeliKreatifLokal melalui beragam platform digital. Dengan begitu, protokol kesehatan 6M tetap terjaga dengan baik. Jangan lupa juga untuk mengikuti program vaksinasi agar terciptanya kekebalan tubuh guna melawan virus Covid-19.

(Foto: Instagram/@sandiuno)

Melalui #BeliKreatifLokal, Anda juga telah mendukung produk buatan lokal untuk terus dapat menunjukan eksistensinya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Menparekraf Sandiaga Uno untuk terus mendukung produk buatan lokal agar bisa berkembang dan berinovasi meski di tengah masa pandemi.

“Saya mendukung penuh berbagai inisiatif yang dapat memajukan brand lokal untuk terus berkembang dan menguatkan satu sama lain. Dengan terus mengedepankan strategi inovasi dan kolaborasi,” ungkap Sandiaga Uno.

