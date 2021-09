GELARAN New York Fashion Week 2022 resmi dimulai hari ini, 8 September waktu setempat. Pekan mode bertaraf Internasional ini akan dihelat hingga 12 September 2021.

Nah, banyak dari Anda masih banyak yang belum tahu apa saja fakta di balik pekan mode tersebut. Apakah New York Fashion Week 2022 digelar dengan protokol kesehatan juga?

Berikut ini 5 fakta pagelaran New York Fashion Week 2022:

1. Berisi 91 pertunjukan mode

Ya, NYFW kali ini mempertunjukkan 91 karya desainer, termasuk Jeremy Scott untuk Moschino dan Thom Browne yang secara khusus tampil di New York -- biasanya hanya tampil di Eropa, untuk memberikan dukungannya kepada industri mode di Amerika.

Kurang lebih, desainer yang tampil di NYFW ialah Michael Kors, Gabriela Hearst, Tory Burch, Carolina Herrera, Jason Wu, Christian Siriano, Adam Lippes, dan masih banyak lagi. Sebagai pembuka adalah Ulla Johnson dan ditutup oleh Tom Ford.

2. Lokasi NYFW berlangsung

Untuk tahun ini, pusat lokasi New York Fashion Week kembali diselenggarakan di Spring Studios. Selain di lokasi itu, NYFW pun tersebar di seluruh area New York.

Baca Juga : 5 Potret Cantik Enzy Storia yang Bakal Tampil di New York Fashion Week 2022

3. Tak dihadiri desainer Marc Jacobs hingga Tommy Hilfiger

Sayangnya, New York Fashion Week 2022 tidak dihadiri oleh beberapa desainer yang sangat pamor seperti Marc Jacobs, Ralph Lauren, Pyer Moss, dan Tommy Hilfiger.

4. Tamu wajib sudah divaksin

Saat memasuki area New York Fashion Week, tamu undangan wajib menunjukkan 'kartu vaksin Covid-19'. Ini berlaku untuk model, penata rambut, makeup artist, fotografer, dan mereka yang bekerja di belakang panggung lainnya.

Jumlah tamu dalam satu ruangan pun dibatasi untuk meminimalisir penumpukan orang. Mereka juga disarankan untuk mengenakan masker saat melihat pertunjukan di dalam ruangan.

5. Keterlibatan desainer kulit hitam

NYFW 2022 pun memberi ruang seluas-luasnya untuk desainer kulit hitam unjuk gigi. Menurut laman WWD, terdapat 14 desainer berkulit hitam yang tergabung di dalam Black in Fashion Council. Mereka antara lain Theophilio, Kenneth Nicholson, Undra Celeste New York, House of Aama, Marissa Wilson, Chucks Collins, dan Whensmokeclears.

6. Brand Lokal Indonesia 

Erigo, salah satu brand lokal Indonesia berkesempatan untuk terlibat dalam New York Fashion Week 2022 kali ini. Beberapa muse pun diterbangkan langsung ke Amerika Serikat untuk tampil di event tersebut.