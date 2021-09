MADU memang dikenal sebagai minuman atau bahan makanan alami yang mengandung banyak vitamin dan berperan penting dalam aspek kesehatan tubuh. Selama pandemi, madu juga semakin sering dikonsumsi guna meningkatkan imunitas tubuh.

Tapi bukan hanya untuk di dalam tubuh, madu juga bagus untuk di luar tubuh yakni kulit kita. Tidak heran jika kini banyak produk kecantikan kulit memasukan madu dalam kandungan mereka.

Ahli dermatologis, dr Arini Astasari Widodo. dr Arini menjelaskan bermacam manfaat madu untuk kecantikan kulit. Menurutnya, madu memiliki sifat emolien dan humektan.

"Emolien menutup celah-celah kulit kita jadi madu masuk ke celah crack itu, dia mempertahankan kelembaban dan melindungi kulit kita. Lalu humektan artinya dia menarik air dari lingkungan ke kulit kita jadi kulit tetap hydrated dan juga menjaga kulit tetap muda, mengatur pH kulit dan mencegah infeksi,” jelas dr Arini di Webinar Good Skin is The Best Makeup.

Dia melanjutkan, madu juga memiliki banyak kandungan vitamin yang biasa ditemukan di skincare. Apalagi, madu merupakan bahan alami yang tidak melalui proses kimiawi.

"Jadi kalau biasa kita cari niacinamide pada skincare di madu juga ada. Lalu jika butuh zinc untuk treat kulit berjerawat juga ada pada madu. Madu mengandung banyak vitamin dan mineral,” jelas dia.

Menurut dia Arini dan berikut 10 manfaat madu bagi kecantikan kulit.

1. Melembabkan kulit

2. Melembutkan kulit

3. Mencerahkan kulit

4. Membuat kulit tampak sehat (glowing and dewy)

5. Mencegah timbulnya inflamasi

6. Mengontrol minyak pada kulit

7. Memudarkan bekas luka

8. Mempermudah efek penyembuhan

9. Memudarkan bekas jerawat dan kerutan pada wajah

10. Mencegah terjadinya penuaan.

(mrt)