DIREKTUR Kreatif ajang kecantikan Miss Supranational, Andre Sleigh akhirnya buka suara, setelah sempat bungkam atas ramainya kabar dirinya melontarkan komentar tak pantas yang dianggap telah menghina Indonesia.

Kalimat “Oh, I’m so sick of this fucking Indonesia,” yang terdengar pada tayangan siaran langsung Instagram Miss Supranational 2019, Antonia Porsild tersebut sontak membuat netizen bereaksi dan membuat Andre Sleigh viral di linimasa jagat maya.

Dari penelusuran MNC Portal Indonesia, Kamis (9/9/2021) di linimasa sosial media, melalui situs laman Facebook resmi Miss Supranational, Andre telah merilis permintaan maafnya secara resmi kepada rakyat Indonesia dan wakil Indonesia di kontes kecantikan tersebut.

Ia menyebutkan, amarah dirinya membaca komentar-komentar warganet di sosial media tidak sebanding dengan kekecewaan publik yang ia timbulkan atas kalimat tak pantas yang ia lontarkan tersebut.

“Tidak ada yang bisa saya katakan untuk membenarkan momen kemarahan saya ketika membaca komentar. Itu benar-benar salah dan mengingatkan saya betapa mudahnya membuat kesalahan yang sangat merusak dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang dialami Jihane, Jesica, dan banyak pemegang gelar lainnya. Sementara mereka telah menanganinya seperti puteri sejati, saya telah mengecewakan diri saya dan Anda,” tulis Andre.

Atas tindakannya, Andre secara pribadi meminta maaf kepada kontestan wakil Indonesia, Jihane Almira, Yayasan Putri Indonesia, dan seluruh warga Indonesia yang merasa kecewa atas perbuatannya tersebut. Ia menegaskan, secara pribadi dirinya tak punya rasa benci terhadap Indonesia.

“Kepada seluruh Yayasan Puteri Indonesia, Saya secara pribadi meminta maaf kepada setiap orang di organisasi Anda atas pernyataan umum yang mengerikan yang saya buat kemarin. Saya ingin meminta maaf kepada Anda semua dan saya harap Anda tahu bahwa saya tidak membenci Indonesia sama sekali. Saya harap Anda bisa memaafkan saya,” tambahnya.

Terakhir, Andre berpesan pada netizen untuk tidak menyerang pihak-pihak lain di Miss Supranational, selain dirinya atas masalah ini.

“Anda dapat meminta pertanggungjawaban saya secara pribadi untuk ini tetapi tolong jangan menganggapnya terhadap Gerhard atau pemegang gelar. Sincerest apologies,” pungkas Andre.

(hel)