BANYAK negara memeprtimbangkan pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga atau disebut sebagai booster. Indonesia sendiri, sudah memberikan booster ini hanya untuk tenaga kesehatan atau nakes.

Tapi pria yang bukan tenga kesehatan ini mengaku sudah menerima 4 dosis vaksin Covid-19 dari dua merek vaksin yang berbeda. Pria tersebut diketahui bernama Tabassum Khan.

Melalui akun Twitter pribadinya, Tabassum yang menuliskan dirinya adalah seorang pengusaha, ekonom kesehatan, pembuat film, penulis, penulis lirik dan konselor tersebut mengunggah potret dirinya sedang dalam posisi duduk, tengah disuntik oleh seorang tenaga kesehatan.

Dari cuitannya, total 4 dosis vaksin Covid-19 yang ia terima adalah kombinasi dua dosis vaksin Sinopharm dan dua dosis vaksin Pfizer.

“Getting my 4th dose. Two of Sinopharm two of Pfizer. Get vaccinated. #immunizatiinsaveslives,” bunyi cuitan Tabassum.

Cuitan Tabassum yang menunjukkan dirinya sudah menerima 4 dosis vaksin Covid-19 ini pun menarik perhatian dokter Faheem Yunus. Mengunggah ulang (Retweet) cuitan Tabassum, dokter Faheem mengaku khawatir dengan vaksinasi Covid-19 yang berlebihan, seperti yang dilakukan oleh pria tersebut.

“Saya paham akan tekanan untuk mematuhi aturan persyaratan untuk travel, tapi…vaksinasi berlebihan tanpa data keamanan klinis membuat saya khawatir,” bunyi cuitan dokter Faheem.

(mrt)