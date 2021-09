NAGITA Slavina baru-baru ini bikin netizen baper usai dinner romantis bersama sang suami, Raffi Ahmad. Tak hanya itu, gaya penampilan Nagita Slavina pun tak lepas dari sorotan.

โ€œRomantic dinner di pod dining private garden @fairmontjakarta mama gigi seneng banget guys,โ€ kata Raffi Ahmad di keterangan foto Instagramnya.

Saat itu, Nagita Slavina menenteng tas hermes warna biru gelap. Diintip dari akun @hermes_selebritii, tas yang ditenteng Gigi adalah Hermes birkin 25 cm bleu indigo matte alligator with gold hardware. Tas tersebut dibanderol harga Rp1,07 miliar.

Namun, ternyata tak hanya tas Rp1 miliar Mama Gigi yang menyita perhatian netizen. Nagita Slavina mengenakan long cardigan biru yang warnanya serasi dengan tas mewahnya.

Cardigan Nyonya Sultan Andara tersebut juga bikin netizen syok usai mengetahui harganya. Diintip dari @fashion_nagitaslavina, cardigan warna biru tersebut merupakan koleksi brand ternama, Chanel.

Dikutip dari chanel.com, Cardigan Nagita Slavina tersebut memiliki banderol USD4.350 atau setara Rp62.100.000! Sontak netizen syok dengan harga cardigan yang dikenakan calon ibu anak dua tersebut.

"team yg ga selesai2 syok nya๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚," kata @pipitaprili***

"Keliatan biasa aja itu cardigan tapi pas liat harganya terkaget" atulaaaaah ๐Ÿคฏ๐Ÿคฏ๐Ÿคฏ๐Ÿคฏ," ungkap @einzwij***

"Gayanya mama gigi santuyyy๐Ÿ˜๐Ÿ˜ no menor2 club๐Ÿ‘๐Ÿ‘ tapi jangan tanya harga outfit ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ," ujar @ika_hadiani1***

"Penampilan si biasa ajaa.. tapi hargaanyaa bikin melotot !! Mba gigi is the best, Anti Show Off ๐Ÿ˜," tutur @rumahsp***

"Ibarat kata 62juta ,62ribu ๐Ÿ˜‚," kata @havidzurrahman***

(hel)