BAGI penggemar sinetron Ikatan Cinta, sosok Sari Nila pemeran Mama Rossa pastinya sudah tak asing lagi. Mama Rossa merupakan sosok dari ibu Aldebaran yang diperankan Arya Saloka.

Mama Rossa digambarkan sebagai sosok baik hati sebagai ibu dan mertua Andin yang diperankan Amanda Manopo. Tak heran fans setia Ikatan Cinta menyebutnya sebagai 'Mertua Idaman'.

Selain akting, penampilan Sari Nila sebagai sosok Mama Rossa juga tak kalah mencuri perhatian. Apalagi kalau bukan karena penampilannya yang masih terlihat kece dan awet muda.

Di kehidupan sehari-hari pun, gaya penampilan Sari Nila tak kalah modis. Seperti yang terlihat dari salah satu unggahan Sari Nila di Instagram pribadinya, @sarinila16.

"Clothes mean nothing until someone lives in them.... Love my oversized jacket," tulis pemeran Mama Rossa Ikatan Cinta ini.

Sari Nila nampak begitu modis dengan baju kekinian yang dipakai. Dalam potret ini, dia mengenakan crop top hitam yang dibalut dengan blazer bermotif tartan kombinasi warna denim.

Sari Nila juga mengenakan legging dan high heels hitam yang juga membuat netizen gagal fokus melihat kaki jenjangnya. Untuk melengkapi penampilan, Sari Nila menenteng kacamata hitam sebagai aksesoris.

Berpose sambil menyibakkan rambut, ia terlihat begitu memukau. Unggahan itu pun ramai dibanjiri pujian netizen.

"Mama ABG😍," komen @anafe***

"Mama satu ini style gak kaleng-kaleng😍," ujar @ruthdian***

"Mama rosa ga ada obat 😍," celetuk fhi***

"Omma body goals yah😍😍," tambah deb***

"Gak kalah ame anak muda ya say," kata @nilawati3***

"Gilaaaaaaakkkkkkk abege bgt maaaak @sarinila16 spechlessss πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯," ujar @mrsbella_hd***

