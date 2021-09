KABAR kehamilan Kylie Jenner masih menjadi perbincangan hangat. Kylie Jenner berpose pamer baby bump anak keduanya dengan Travis Scott di Instagram pribadinya.

Tak hanya terlihat semakin cantik dan seksi dengan perut buncitnya, harga outfit dan aksesoris Kylie Jenner juga mencuri perhatian. Dalam video tersebut, Kylie Jenner mengenakan one set dress dengan statement bra-top long sleeve yang membuatnya terlihat stunning.

Outfit tersebut merupakan koleksi dari clothing brand Mirror Palais. Diintip dari akun Instagram @kyliejennercloset, outfit seksi tersebut dibanderol seharga USD695 atau setara Rp9,8 juta.

Baca Juga : Kylie Jenner Hamil Anak Kedua, Intip 4 Potretnya yang Makin Seksi!



Tak hanya itu, Kylie juga memakai anting kristal koleksi brand ternama Marni. Anting tersebut memiliki harga lebih mahal dari gaun yang dipakai Kylie, yakni USD790 atau setara Rp11,2 Juta.

Selain kesan glamor, penampilan Kylie Jenner saat mengumumkana kehamilan anak keduanya pun semakin stunning. Netizen pun terpesona dan memuji penampilan adik tiri Kim Kardashian tersebut di kolom komentar.

"She’s glowing 🌷🌷🌷," puji @yamiyamiba***

"She looks amazing 😩 literally so stunning 🀍," sanjung @kyliesb***

"So cute πŸ–€πŸ’Ž," tutur @kendallscl***

"Glowing angel πŸ–€πŸ–€πŸ€©πŸ€©πŸ”₯πŸ”₯πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ™ŒπŸ™Œβœ¨βœ¨," kata @baba_khan***

(hel)