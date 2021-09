JENNIE BLACKPINK tampil sempurna hadir sebagai muse dari Calvin Klein. Setelah beberapa waktu lalu penampilannya sempat jadi perbincangan, kali ini Jennie kembali menarik perhatian publik dengan pemotretan terbarunya.

Calvin Klein diketahui baru saja merilis online hasil pemotretan terbaru bersama Jennie, yang mana membuat para penggemar terkagum-kagum akan pesona dan keseksian yang diperlihatkan oleh rapper BLACKPINK tersebut.

Dikutip dari Koreaboo, Jumat (10/9/2021) pemotretan seksi Jennie ini jadi selebrasi koleksi terbaru brand underwear ternama tersebut untuk 2021 Fall Campaign. Merilis tiga tampilan Jennie dalam setelan underwear berkonsep simpel dengan warna yang berbeda-beda.

Di foto pertama, pelantun hits How You Like That tersebut mengenakan setelan underwear Modern Cotton Unlined Bralette warna abu-abu, yang memperlihatkan tubuh slim-fit dan perut rata berotot milik Jennie.

Jepretan berikutnya, Jennie terlihat mengenakan top bra warna putih sambil memamerkan pesona keanggunan dan keseksian dirinya dalam waktu bersamaan.

Di foto terakhir, kekasih GDragon Big Bang tersebut tampil dengan konsep sultry look, mengenakan sport bra dan underwear hitam dilayer dengan jaket boxy hitam sambil berpose telentang manja di lantai.

Lewat pemotretan terbaru ini, Jennie terlihat jelas tak malu-malu memperlihatkan bentuk fisiknya yang menawan dengan setelan yang lebih terbuka daripada pemotretan iklan kampanye bersama Calvin Klein sebelumnya.

Dengan fisik yang membuat iri banyak wanita, ekspresi yang sempurna dan star power yang ia miliki. Tak heran Jennie BLACKPINK didapuk sebagai model untuk brand underwear sekelas Calvin Klein.

