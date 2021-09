AJANG kompetisi MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Salah satu peserta yang menarik perhatian penonton karena kemampuan memasaknya yaitu Bryan Ferrysienanda.

Setelah mengerahkan kemampuan terbaiknya, Bryan pun berhasil lolos sampai posisi Top 5 MasterChef Indonesia Season 8. Pria kelahiran tahun 1995 tersebut merupakan lulusan Kendall College, Chicago, Amerika Serikat, mengambil jurusan culinary arts.

Setelah lulus dari MCI 8, kini Bryan mulai aktif membuat konten seru di YouTube channel miliknya untuk menghibur para penggemar. Terkait pendaftaran MasterChef Indonesia Season 9 yang telah dibuka, Bryan membuat sebuah video khusus untuk membagikan tips kepada para peserta.

Bryan berharap dengan menceritakan pengalamannya, peserta MCI 9 dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Pertama-tama Bryan pun menyebutkan bahwa peserta harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu.

"Kalian harus mengenal diri kalian. Kalian harus mengerti karakteristik kalian tuh apa sih," ujar Bryan.

Bryan pun mengungkapkan bahwa mengenal karakter diri sendiri merupakan salah satu hal yang penting ketika mengikuti ajang kompetisi MasterChef Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa dengan mengenal diri sendiri, orang lain akan lebih mudah untuk mengenali karakteristik dari peserta.

Kemudian Bryan juga menyebutkan sangat penting bagi para peserta untuk memiliki pengetahuan luas mengenai berbagai masakan. Mengingat banyaknya tantangan yang akan diberikan, Bryan menyarankan peserta untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin.

"Maybe gak semua harus kalian kuasain, tapi at the end of the day it’s a cooking competition. Jadi kalian harus mengerti banyak makanan," tutur Bryan.

Bagi yang sudah penasaran, yuk intip penjelasan lengkapnya hanya di YouTube channel Bryan Ferrysienanda.

(han)