NAMA Anntonia Porsild tiba-tiba banyak dibicarakan di media sosial. Model ini memang telah menjadi juara ajang kecantikan Miss Supranational 2019, tapi bukan karena prestasinya dia menjadi buah bibir.

Hal ini sehubungan dengan Andre Sleigh, Direktur Kreatif ajang Miss Supranational yang melontarkan kalimat tak pantas terhadap Indonesia. Pasalnya, ratu kecantikan berdarah Thailand dan Denmark tersebut ikut makan malam bersama Andre Sleigh.

Meskipun, dia tidak memberikan komentar apapun terkait Indoensia. Terlepas dari namanya yang ikut terseret, sebetulnya siapa kah Anntonia Porsild? Merangkum berbagai sumber, berikut lima fakta seputar Anntonia Porsild.

Punya IPK Tinggi

Tak hanya cantik, tapi Anntonia juga berotak encer loh! Dekan universitas tempatnya berkuliah, Dr. Worapron Chanthapan dalam situs resmi Stamford International University menyebutkan, Anntonia adalah mahasiswi yang memiliki GPA tinggi dan selalu bersikap baik kepada mahasiswa lainnya.

“Dia tidak hanya cantik tetapi juga sangat cerdas. Dia bekerja keras, selalu terlibat dalam kelas, dan sangat peduli dengan orang lain. Dia memiliki hubungan yang baik dengan semua teman sekelasnya,” ungkap sang dekan.

Berdarah Campuran

Punya darah campuran Thailand dan Denmark, ketika maju bertarung di Miss Supranational, ia hadir sebagai perwakilan dari Thailand. Berhasil meraih mahkota pada 2019, menjadikan Anntonia jadi wakil Thailand pertama yang sukses menjadi juara.

Dia sendiri mengaku bangga bisa mewakili Thailand di ajang internasional. “Thank you Thailand, for letting me proudly represent our beautiful country,” tulis Anntonia di laman Facebook resminya.

Skincare simpel

Dalam video perawatan kecantikannya, dara kelahiran 1996 ini mengaku ia tak menggunakan banyak produk skincare dalam merawat kulit wajahnya. “Aku tidak menggunakan banyak produk karena aku lebih suka beauty routine yang alami dan sesimpel mungkin. Aku pakai produk skincare yang tidak mengandung bahan kimia atau parfum,” kata Anntonia.

Syok saat menang Ketika diwawancara Critical Beuaty, Anntonia mengaku tak menyangka bisa menang. Ia bahkan sudah siap memberikan selamat dan memeluk Yana Haenisch, kontestan asal Namibia yang menjadi lawannya. “Syok sekali karena tidak menyangka. Sudah siap kasih pelukan dan selamat, lalu tiba-tiba yang diumumkan pemenang adalah Thailand. Ketika mendengar namaku, sejujurnya saya langsung blank,” aku Anntonia. Tak pernah ikut kontes kecantikan Kontes kecantikan disebut Anntonia, bukan jadi hal familiar baginya. Mengingat sebelumnya tak punya pengalaman ikut kontes kecantikan, maka tak heran ia sangat bersemangat ketika ikut Miss Supranational. “Rasanya bersemangat, karena aku tidak punya ekspektasi apa-apa tentang itu. Aku tidak terlalu into pegeant, tapi kagum dengan para kontestan dan berharap saya bisa sepercaya diri seperi mereka. Jalan di runway, terlihat cantik dan kuat, saya belajar banyak dari semua orang,” ujar Anntonia.