SETIAP negara memang memiliki bahasanya masing-masing. Tidak heran jika cara pengucapan bahasannya sama sekali berbeda bahkan cenderung agak aneh.

Seperti yang dilakukan pria Afrika satu ini. Di Tiktok-nya yang diberi nama Jaykaykenny, dia coba memberitahu bagaimana bangsa Afrika melafalkan nama-nama negara di dunia. Ada empat list nama yang dia coba ucapkan, salah satunya adalah Indonesia.

Memulai video dengan sangat bersemangat, si pria dengan tampilan layaknya guru, mulai mengucapkan setiap negara yang dia tulis di papan tulis.

"Countries of the World," katanya di awal video. Kemudian dia mulai mengucapkan satu per satu nama negaranya. Di sana ada Togo, Ethophia, Colombia, dan Indonesia. Bagaimana dia mengucapkan keempat nama negara tersebut?

"Tugo (untuk Togo), Ithofia (Ethophia), Syiolomba (Colombia), I... Indi... Indomi... Iniadosa... Iniadosa (Indonesia)," ucapnya dengan wajah tanpa ekspresi.

Ya, bukan hanya Indonesia sebetulnya yang pelafalannya mencuri perhatian, tetapi entah bagaimana dia menemukan kata 'Indiadosa' dari membaca kata Indonesia tersebut.

Video viral ini sudah disukai 190,6 ribu kali di TikTok dengan 12,6 ribu komentar, dan sebanyak 21,1 ribu kali netizen membagikan ulang video tersebut. Bagaimana menurut Anda, apakah video ini cukup menghibur?

Tapi terlepas dari pelafannya yang dianggap lucu, aksi pria Afrika ini memang layak diberikan apresiasi karena telah mencoba menyebutkan kata-kata yang sebelumnya mungkin belum pernah dia dengar dan ucapkan.

(mrt)