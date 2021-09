KASUS bunuh diri yang terjadi di Tanah Air masih memperihatinkan. Berdasarkan data yang didapat oleh Emotional Health for All (EHFA), terdapat setidaknya 2,6 kasus bunuh diri per 100 ribu orang yang terjadi di Indonesia pada 2019. Dari data tersebut, diketahui bahwa pria memiliki tiga kali lebih banyak melakukan bunuh diri ketimbang wanita.

Dalam ‘Peluncuran Website dan Tools Pencegahan Bunuh Diri’, Sabtu (11/9/2021), Psikolog, sekaligus Ketua Umum Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK), dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si mengatakan bahwa individu yang mengalami masalah psikologis berat atau gangguan jiwa (Depresi) hingga berisiko melakukan percobaan bunuh diri, disebabkan karena beberapa hal, diantaranya:

1. Ada predisposisi kerentanan

2. Ada masalah hubungan awal yang tidak harmonis atau deprivasi maternal

3. Mengalami kekerasan, bullying, trauma, atau diskriminasi

4. Mengalami tekanan hidup berat

5. Minim dukungan sosial

6. Adanya anggota keluarga yang bunuh diri

7. Mudah mendapatkan alat bunuh diri, misalnya: pil, tali, dan sebagainya.

Baca Juga : Stigma Sebabkan Kasus Bunuh Diri di Indonesia Memperihatinkan

Selain dr. Indria juga menjelaskan bahwa ada pula beberapa hal yang mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri, di antaranya adalah:

1. Kesepian

2. Merasa tidak dibutuhkan atau tidak berguna

3. Lelah dengan kehidupan

4. Putus asa

5.Tidak ada yang mendukung atau merasa tidak ada yang peduli

6. Merasa dijauhi teman atau kerabat

7. Perasaan tertekan

(hel)